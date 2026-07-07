Dari Al-Hadari hingga Shobier... Messi membawa timnas Mesir menorehkan sejarah di Piala Dunia

Tim nasional Mesir mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang, berkat pertahanan kokoh yang dibangun oleh kedua kipernya, Essam El-Hadary dan Mustafa Shubair.

Timnas Mesir berhadapan dengan timnas Argentina, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-21 pertandingan, timnas Argentina mendapat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi, namun kiper Mesir Mustafa Shubair berhasil menahannya dengan gemilang.

Menurut akun “Stats Foot” di platform “X”, timnas Mesir kini menjadi tim yang paling sering menghadapi tendangan penalti dalam sejarah Piala Dunia, tanpa pernah kebobolan gol dari tendangan tersebut, dengan total 3 tendangan penalti yang gagal dikonversi.

Kisah ini bermula dari Essam El-Hadary, ketika ia menggagalkan tendangan penalti tim nasional Arab Saudi, pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 di Rusia.

Pada edisi Piala Dunia kali ini, Mustafa Shubair berhasil menahan dua tendangan penalti, yang pertama dari tim nasional Iran pada putaran ketiga babak penyisihan grup, sebelum ia menahan tendangan penalti kedua saat melawan Argentina.