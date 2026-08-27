Chelsea lolos ke babak berikutnya Piala EFL pada Kamis malam. Pada babak 32 besar, tim asuhan manajer Xabi Alonso terlalu kuat untuk klub League One Luton Town dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge. Danny Welbeck langsung berperan penting lewat gol pertamanya untuk klub.

Chelsea turun dengan starting XI yang kuat. Lini di belakang penyerang Welbeck dihuni oleh Estêvão, Cole Palmer, dan Morgan Rogers. Kedua pemain Belanda, Emmanuel Emegha dan Jorrel Hato, memulai laga dari bangku cadangan. Hato masuk sebagai pemain pengganti di pertengahan babak kedua.

Chelsea tentu menjadi pihak yang lebih dominan di stadion sendiri dan juga menciptakan sejumlah peluang. Namun, kiper Luton Josh Keeley melakukan beberapa penyelamatan gemilang.

Palmer, Estêvão, antara lain, gagal menaklukkan pemain Irlandia itu lewat upaya-upaya mereka. Frustrasi pun meningkat di kubu Chelsea, sesuatu yang sangat dinikmati para suporter Luton yang datang mendukung timnya.

Lima menit setelah jeda, gol yang telah lama ditunggu akhirnya lahir. Pemain anyar Pep Chavarría (Rayo Vallecano) melepaskan umpan silang indah kepada Estêvão, yang lalu memberikannya kepada Malo Gusto. Pemain Prancis itu mengarahkan umpannya tepat ke kepala Welbeck, yang sundulannya bersarang di gawang: 1-0.

Chelsea semakin menguasai pertandingan dan mengakhiri semua keraguan sepuluh menit menjelang waktu normal usai. Estêvão melewati lawan langsungnya dengan gerakan gunting yang apik dan melepaskan tembakan yang masuk lewat pantulan pemain Luton, Hakeem Odoffin: 2-0.

Chelsea kini bisa mengalihkan fokus ke hari Minggu, saat Brighton & Hove Albion datang bertandang. Pada sore yang sama, Luton ditunggu laga tandang melawan Mansfield Town, dua level di bawahnya.