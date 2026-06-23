Dalam video... Yordania kembali mengungkit luka Aljazair di Piala Dunia

Tim nasional Yordania mencatatkan sejarah di Piala Dunia, setelah berhasil unggul untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di ajang tersebut, saat menghadapi tim nasional Aljazair pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gol bersejarah tersebut dicetak oleh Nizar Al-Rashdan pada menit ke-39, yang membuat "Al-Nashami" unggul dalam pertandingan tersebut—sebuah momen yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Yordania dan dunia Arab.

Timnas Yordania berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan meskipun tergabung dalam grup yang sulit yang berisi Argentina, Austria, dan Aljazair, Al-Nashami menunjukkan karakter yang kuat sejak menit pertama.

Keunggulan atas Aljazair berarti Yordania tidak lagi hanya mengejar penampilan yang membanggakan, melainkan telah memasuki persaingan nyata untuk memperebutkan tiket lolos ke babak berikutnya.

Menurut jaringan statistik sepak bola Prancis “Stats Foot”, timnas Aljazair hanya sekali berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 15 pertandingan di Piala Dunia, yaitu saat melawan Inggris pada 18 Juni 2010.

Keunggulan Yordania untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini membuka pintu bagi impian yang lebih besar; tiga poin kini menjadi mungkin, dan lolos ke babak selanjutnya bukan lagi mimpi yang jauh. Terlepas dari hasil pertandingan terakhir, nama Yordania telah tercatat dalam sejarah Piala Dunia sebagai salah satu tim yang “pernah memimpin skor”.