Dalam video... Tarian Salah memeriahkan jalanan Kanada setelah pencapaian bersejarah

Jalan-jalan di Vancouver, Kanada, berubah menjadi karnaval Mesir yang meriah setelah tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan melawan Selandia Baru menjadi kemenangan bersejarah 3-1 dalam pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026.

Berbagai video beredar yang mendokumentasikan momen ketika Mohamed Salah dan rekan-rekannya turun dari hotel tempat mereka menginap untuk merayakan bersama para penggemar yang berkumpul. Bintang Mesir itu ikut menari dan bersorak bersama penonton dalam adegan-adegan spontan yang mencuri perhatian dan viral di media sosial.

Setelah pertandingan, Salah mengatakan dalam pernyataannya yang dilansir situs Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA): “Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, ini adalah pencapaian luar biasa bagi semua pemain dan staf pelatih.”

Bintang timnas Mesir itu menambahkan: “Kami memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya sebagai pemuncak grup, dan seiring berjalannya waktu, mungkin rakyat Mesir akan mengingat hal ini sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah kami.”

Ia menjelaskan: “Tim nasional menampilkan permainan yang bagus, terutama di babak kedua di mana tim Mesir lebih unggul atas Selandia Baru, terbukti dengan mencetak 3 gol serta beberapa kali mengancam gawang lawan.”

Bintang Mesir itu melanjutkan: “Kami di tim nasional telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik demi membahagiakan para pendukung Mesir dan mencapai tahap sejauh mungkin di Piala Dunia.”

Salah melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: “Kami memimpin grup, tetapi pertandingan berikutnya sangat penting. Kami akan merayakannya hari ini dan mulai besok akan mempersiapkan diri menghadapi Iran di babak ketiga.”