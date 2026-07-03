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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Seorang jurnalis wanita Mesir "menantang" Mohamed Salah menjelang pertandingan melawan Australia

M. Salah
Egypt
World Cup
Australia vs Egypt
Australia
Mesir
Australia
AS

Penculikan yang lucu terhadap adik perempuan "Mo"... dan tebusan Hatrik

Beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, jurnalis Mesir Doaa Farouk mengejutkan bintang tim nasional Mesir Mohamed Salah dengan sebuah video lucu yang menampilkan dirinya bersama adik perempuan Salah, Rabab.

Doaa Farouk membagikan video tersebut melalui akun resminya, dan mengirimkan pesan bercanda kepada kapten "Al-Fara'una" dengan mengatakan: "Kami menculik adikmu, ya Salah... dan tebusan yang diminta adalah 3 gol ke gawang Australia malam ini."

Adik perempuan Mohamed Salah tampak dalam video tersebut tertawa menanggapi “lelucon” yang dilakukan oleh jurnalis asal Mesir itu, dalam cuplikan yang mendapat respons luas dari para penggemar di media sosial.

Timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Australia pada Jumat malam ini dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Salah telah pulih sepenuhnya dari cedera otot paha belakang yang dialaminya saat melawan Iran, yang memaksanya meninggalkan pertandingan terakhir babak penyisihan grup sebelum berakhir.

World Cup
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Australia
AUS
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Egypt
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Perlu dicatat bahwa bintang Liverpool ini telah mencetak satu gol dan memberikan dua assist bersama timnas Mesir di Piala Dunia edisi kali ini.

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