Dalam video... Saudara laki-laki Mbappé mengirimkan pesan yang menarik kepada Bouadi

Ethan Mbappé, bintang Lille, mengirimkan pesan yang menggugah kepada rekan setimnya asal Maroko, Ayoub Bouadi, menjelang pertandingan melawan Prancis di Piala Dunia 2026.

Bouadi sedang bersiap bersama tim nasional Maroko untuk menghadapi Prancis yang dipimpin oleh Kylian Mbappé, pada Kamis malam, di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Meskipun Ethan mendukung kakak laki-lakinya, Kylian Mbappé, bersama timnas Prancis, ia tetap mendoakan yang terbaik bagi Bouadi.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun resmi Klub Lille di platform X, Ethan mengatakan, “Saya berharap teman saya Bouadi bisa tampil bagus dalam pertandingan ini.”

Dia menambahkan, “Sayangnya, ada anggota keluargaku yang bermain untuk timnas Prancis, jadi aku mendukung Les Bleus untuk mengalahkan Maroko.”

Ia menegaskan, “Namun, dari lubuk hati yang paling dalam, saya berharap Ayoub Bouadi bisa menampilkan pertandingan yang luar biasa.”

Bintang Lille, Olivier Giroud, juga mendukung rekan setimnya, Bouadi, dengan mengatakan, “Saya berharap kamu bisa tampil sangat luar biasa, tapi saya tidak bisa berharap kamu menang, teman. Kamu tahu betul alasannya.”