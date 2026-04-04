Dalam video... Rayan Sharqi memicu kontroversi dengan aksi anehnya saat menghadapi Liverpool

Pertandingan antara Manchester City dan Liverpool di perempat final Piala FA menyuguhkan momen luar biasa yang melibatkan pemain muda Prancis, Ryan Sharqi, yang memicu banyak kontroversi meskipun tuan rumah meraih kemenangan telak.

Manchester City meraih kemenangan telak atas Liverpool dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam di Stadion Etihad, sehingga memastikan tempatnya di babak semifinal turnamen tersebut.

Ryan Sharqi, yang berusia 22 tahun, masuk dalam susunan pemain inti timnya, sebelum pelatih memutuskan untuk menggantikannya pada menit ke-71, digantikan oleh Tijani Reinders.

Beberapa menit setelah diganti, Ryan Sharqi bertukar jersey dengan rekan senegaranya, Hugo Ekitike, pemain Liverpool, yang juga meninggalkan lapangan pada menit ke-68.

Namun, adegan yang paling aneh terjadi kemudian, ketika kamera menangkap Sharqi sedang duduk di bangku cadangan mengenakan jersey Ikitike, di samping kiper City Gianluigi Donnarumma, dalam sebuah adegan yang tidak biasa dalam pertandingan resmi.

Tak lama kemudian, salah satu anggota staf pelatih turun tangan, mengingatkan sang pemain untuk segera melepas kaos tersebut. Sharqi langsung merespons dengan melepas kaosnya dan menunjukkan tanda-tanda penyesalan, mengangkat tangannya sebagai isyarat jelas permohonan maafnya kepada staf pelatih dan rekan-rekannya.

