Dalam momen kemanusiaan langka yang jauh dari hiruk-pikuk gol dan rekor, bintang Inggris Harry Kane mengalami keterkejutan emosional yang mengharukan beberapa jam sebelum laga penentu yang mempertemukan Bayern Munich dengan Arsenal di Liga Champions Eropa.

Penyerang berusia 33 tahun ini, yang selama ini menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Arsenal, serta kandidat terkuat peraih penghargaan Ballon d'Or bergengsi pekan depan, tak mampu menahan dirinya setelah menerima sebuah pesan yang tidak ia duga.

Jaringan "TNT Sports" menyiapkan kejutan khusus untuk Kane, yang pekan lalu menyetujui kontrak baru bernilai besar bersama Bayern Munich, dengan menghubungi mantan gurunya di Sekolah Chingford untuk mengirimkan pesan suara penyemangat kepadanya setelah awal musim yang luar biasa ini.

Dengan suara penuh kebanggaan, Tuan Lydon berkata dalam pesannya yang disiarkan secara langsung: "Halo Harry, ini Tuan Lydon. Pertama-tama, atas nama seluruh keluarga besar Sekolah Chingford, saya ingin menyampaikan betapa besar kebanggaan kami terhadapmu".

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Ia menambahkan: "Rekammu di Liga Primer Inggris bersama Tottenham, di Liga Jerman bersama Bayern Munich, dan tentu saja bersama Inggris, baik dari segi gol maupun penampilan, adalah pencapaian yang benar-benar luar biasa".

Ia melanjutkan: "Namun hal itu lebih dari sekadar itu, kamu telah mewakili negara kita dengan kepemimpinan yang hebat, dan sebagai kapten kami, kamu benar-benar menjadi panutan yang menginspirasi bagi ribuan pemain muda yang bercita-cita mengikuti jejakmu. Semoga sukses untuk penghargaan Ballon d'Or. Dan ingatlah, seperti kata lagu, kamu akan selamanya menjadi bagian dari kami".

Kata-kata ini cukup untuk membawa kembali sang top skor sepanjang masa Inggris ke masa lampau bertahun-tahun silam.

Setelah mengenang kembali kenangannya, Kane berkata dengan penuh haru: "Terima kasih banyak. Saya punya kenangan indah bermain sepak bola di sekolah, saat saya masih seorang anak kecil yang berpikiran bebas, haus akan mencetak gol dan bermain. Saya bahkan tidak berpikir untuk menjadi pesepak bola profesional saat saya berusia sebelas atau dua belas tahun, itu hanyalah sebuah mimpi".

Ia menambahkan: "Jelas bahwa seiring bertambahnya usia, hal itu menjadi lebih nyata, dan kamu mulai memahami pengorbanan yang menyertainya. Saya bersedia melakukan banyak hal yang tidak dilakukan orang lain, dan itu adalah sebagian besar alasan mengapa saya ada di sini sekarang".

Kane, yang telah menggetarkan jala sebanyak sembilan kali bersama Bayern musim ini, memasuki laga melawan Arsenal dengan upaya menambah pundi-pundi golnya yang telah mencapai 15 gol dalam 22 pertandingan melawan Arsenal.

Kane bukanlah top skor subur pertama yang kembali bertemu dengan salah satu mantan gurunya setelah mencapai puncak. Dalam sebuah pertemuan terkenal yang tersebar luas, legenda Arsenal Ian Wright bertemu gurunya Sydney Pigden dan berkata kepadanya dengan terkejut: "Saya tidak percaya ini. Ada yang bilang Anda sudah meninggal".



