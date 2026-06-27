Dalam video... Para pemain Saudi mengabaikan para penonton setelah tersingkir dari Piala Dunia

Para pemain tim nasional Arab Saudi memicu kemarahan para pendukungnya, setelah mereka mengabaikan sapaan dan permintaan maaf dari para pendukung tersebut, menyusul tersingkirnya mereka dari Piala Dunia 2026 lebih awal.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat" mempublikasikan, melalui akun resminya di platform "X", sebuah video yang memperlihatkan reaksi para pemain timnas Saudi setelah pertandingan berakhir dan mereka secara resmi tersingkir dari Piala Dunia.

Video tersebut memperlihatkan bahwa semua pemain "Al-Akhdar" langsung meninggalkan lapangan, tanpa menghampiri para penonton untuk memberi salam, kecuali kiper Muhammad Al-Owais dan bek Abdul-Ilah Al-Omari.

Video ini memicu kemarahan para penggemar Saudi di media sosial, karena mereka menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dari para pemain yang seharusnya meminta maaf kepada para penggemar setelah tersingkir dari Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa ini adalah keenam kalinya secara berturut-turut timnas Saudi gagal lolos ke babak kedua Piala Dunia, sementara satu-satunya keberhasilan mereka terjadi pada partisipasi pertama pada tahun 1994.