Dalam video... Neymar muncul dengan kursi roda setelah mimpi buruk di Piala Dunia

Bintang Brasil Neymar da Silva menggantikan momen perpisahan yang menyedihkan dari Piala Dunia dan pengumuman pengunduran dirinya dari tim nasional dengan cuplikan-cuplikan yang kontroversial saat ia berkeliling di Universal Orlando, beberapa hari setelah kekalahan telak dari Norwegia.

Neymar terlihat mengendarai skuter listrik yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas di dalam resor Universal Orlando di negara bagian Florida, hanya beberapa hari setelah timnas negaranya tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia 2026 oleh Norwegia.

Dalam rekaman yang digambarkan sebagai “aneh” dari taman hiburan terkenal tersebut, mantan bintang Barcelona itu tampak mengenakan celana pendek abu-abu, kaus hitam-putih, topi, dan kacamata hitam, sambil berkeliling dengan skuter listrik tersebut dikelilingi sejumlah petugas keamanan.

Seorang saksi mata mengatakan kepada surat kabar Inggris “The Sun”: “Awalnya tidak ada yang menyadari bahwa itu dia, lalu orang-orang berkerumun di sekelilingnya. Saya tidak tahu mengapa dia naik skuter listrik, tapi cuacanya sangat panas.”

Saksi tersebut menambahkan: “Kami menyadari kehadirannya di sana saat sedang berada di sebuah restoran di bagian lain taman, lalu kami mendengar salah satu petugas keamanan mengatakan bahwa itu adalah Neymar, sehingga kami pun menuju ke bagian lain taman tersebut. Saat melewati tempat itu, mereka mengira kami adalah petugas keamanan, jadi kami tetap berada relatif dekat.”

Adegan ini terjadi beberapa hari setelah Neymar, yang berusia 34 tahun, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Brasil menyusul tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari Norwegia, dalam pertandingan yang akan membuat tim Norwegia berhadapan dengan Inggris di perempat final.