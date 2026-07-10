Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Neymar muncul dengan kursi roda setelah mimpi buruk di Piala Dunia

Neymar
Brazil
World Cup
Brazil vs Norway
Norway
Brasil
Norwegia
AS

Mobil khusus untuk penyandang disabilitas mengantar bintang Brasil

Bintang Brasil Neymar da Silva menggantikan momen perpisahan yang menyedihkan dari Piala Dunia dan pengumuman pengunduran dirinya dari tim nasional dengan cuplikan-cuplikan yang kontroversial saat ia berkeliling di Universal Orlando, beberapa hari setelah kekalahan telak dari Norwegia.

Neymar terlihat mengendarai skuter listrik yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas di dalam resor Universal Orlando di negara bagian Florida, hanya beberapa hari setelah timnas negaranya tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia 2026 oleh Norwegia.

Dalam rekaman yang digambarkan sebagai “aneh” dari taman hiburan terkenal tersebut, mantan bintang Barcelona itu tampak mengenakan celana pendek abu-abu, kaus hitam-putih, topi, dan kacamata hitam, sambil berkeliling dengan skuter listrik tersebut dikelilingi sejumlah petugas keamanan.

Seorang saksi mata mengatakan kepada surat kabar Inggris “The Sun”: “Awalnya tidak ada yang menyadari bahwa itu dia, lalu orang-orang berkerumun di sekelilingnya. Saya tidak tahu mengapa dia naik skuter listrik, tapi cuacanya sangat panas.”

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Saksi tersebut menambahkan: “Kami menyadari kehadirannya di sana saat sedang berada di sebuah restoran di bagian lain taman, lalu kami mendengar salah satu petugas keamanan mengatakan bahwa itu adalah Neymar, sehingga kami pun menuju ke bagian lain taman tersebut. Saat melewati tempat itu, mereka mengira kami adalah petugas keamanan, jadi kami tetap berada relatif dekat.”

Adegan ini terjadi beberapa hari setelah Neymar, yang berusia 34 tahun, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Brasil menyusul tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari Norwegia, dalam pertandingan yang akan membuat tim Norwegia berhadapan dengan Inggris di perempat final.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google