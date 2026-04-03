Dalam video... Moussa Diaby membuat Al-Ittihad Jeddah kesulitan saat menghadapi Al-Hazm

Pemain asal Prancis, Moussa Diaby, bintang Al-Ittihad Jeddah, membuat timnya berada dalam kesulitan selama pertandingan melawan Al-Hazm yang sedang berlangsung dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Roshen.

Diaby melakukan pelanggaran keras terhadap Abdulrahman Al-Dakhil, pemain Al-Hazm, pada menit ke-33 pertandingan.

Wasit pertandingan awalnya memberikan kartu kuning kepada Diaby, sebelum asisten wasit memberitahunya bahwa insiden tersebut layak mendapat kartu merah, yang membuat Al-Ittihad kehilangan jasa pemain Prancisnya.

Al-Ittihad menjalani pertandingan ini dengan target mendekati posisi teratas klasemen, karena saat ini mereka berada di peringkat keenam dengan 42 poin, sementara Al-Hazm berada di peringkat kesepuluh dengan 31 poin.

Pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, harus mengatasi kekurangan pemain Al-Ittihad dengan melakukan perubahan taktis selama sisa waktu pertandingan.



