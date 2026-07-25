Lionel Messi tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak Argentina kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol (1-0), setelah pada Sabtu malam ia menghadiri pertandingan klub Leones FC (Leones FC) yang dikelola keluarganya, di kota Arroyo Seco yang berdekatan dengan kampung halamannya, Rosario.

Radio Argentina "Cadena 3 Rosario" merilis sebuah video yang memperlihatkan Messi tengah menatap dari balkon stadion dengan mengenakan "hoodie" hitam, sebelum tersenyum dan menyapa para penggemarnya yang meneriakkan namanya.

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Akun resmi radio tersebut menulis di platform "X": "Messi melintasi Arroyo Seco, dan menyampaikan salam khusus untuk Cadena 3. Lionel Messi berada di Arroyo Seco untuk menyaksikan Leones".

Kemunculan ini merupakan penampilan pertama Messi di hadapan media sejak berakhirnya Piala Dunia, setelah ia kembali ke Rosario bersama keluarganya pada 21 Juli untuk menikmati masa istirahat jauh dari sorotan, menyusul kekalahan di final Piala Dunia.

Keluarga Messi mendirikan klub Leones FC, yang dipimpin oleh saudaranya Matias Messi, dan saat ini berkompetisi di liga divisi keempat Argentina (Primera C), sementara pertandingan kandangnya digelar di Stadion Antonio Di Giacomo di kota Arroyo Seco.

Media Argentina menyoroti kunjungan tersebut, yang menjadi bentuk dukungan langsung dari sang legenda tango terhadap proyek sepak bola keluarganya.



