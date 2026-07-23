Klub Manchester City resmi mengumumkan pada Kamis malam bahwa mereka telah merekrut pemain Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

Situs resmi Manchester City menyebutkan bahwa Anderson, pemain internasional Inggris tersebut, menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Stadion Etihad.

Pemain berusia 23 tahun itu memulai kariernya bersama Newcastle sebelum pindah ke Nottingham Forest pada tahun 2024, dan dengan cepat menjadi salah satu elemen kunci di City Ground.

Anderson, yang kini menjadi pemain termahal dalam sejarah City, merupakan gelandang komplet yang mampu menjalankan peran bertahan maupun menyerang. Ia menonjol dengan energinya yang besar di lini tengah, ditambah dengan tekelnya yang kuat serta kemampuan kreatif dalam mengumpan, yang menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di Liga Primer Inggris.

Setelah resmi menandatangani kontrak, Anderson mengatakan kepada situs klub barunya, "Manchester City adalah salah satu klub terbesar di dunia, dan skuad yang mereka miliki sungguh menakjubkan serta kuat di setiap posisi."

Ia melanjutkan, "Begitu saya tahu bahwa mereka ingin merekrut saya, saya benar-benar bertekad untuk menuntaskan kesepakatan ini."

Ia menuturkan, "Sebagai pesepakbola, kamu selalu ingin menguji dirimu di level tertinggi, dan bergabung dengan Manchester City memberi saya kesempatan itu."

Ia menegaskan, "Manchester City dibangun untuk memenangkan gelar dan bersaing di level tertinggi, dan hal itu membuat setiap pesepakbola bersemangat."

Jaringan BBC menyebutkan bahwa kesepakatan itu mencapai 116 juta pound sterling, dan sempat berpeluang menjadikan Anderson pemain termahal dalam sejarah sepakbola Inggris, sebelum dilampaui oleh kepindahan Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea seharga 117 juta pound sterling.