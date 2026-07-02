Dalam video... Jurnalis Saudi: Timnas Maroko akan melaju lebih jauh daripada Mesir di Piala Dunia

Seorang jurnalis Saudi memuji tim nasional Mesir dan Maroko, setelah penampilan gemilang yang mereka tunjukkan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, ia memperkirakan “Singa Atlas” akan melaju lebih jauh daripada “Firaun”.

Jurnalis Saudi Bassam Al-Dakhil mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dourina Ghir": "Pertandingan melawan Australia tidaklah sulit bagi Mesir, namun juga tidak mudah, karena tim mana pun yang berhasil mencapai babak 32 besar Piala Dunia tidak akan menjadi lawan yang mudah."

Ia menambahkan: “Timnas Mesir mampu melampaui babak ini, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi pemain terhebat dalam sejarah Mesir, yaitu Mohamed Salah.”

Ia melanjutkan: “Di bawah kepemimpinannya, serta dengan adanya skuad muda dan bintang-bintang unggulan, saya yakin timnas Mesir mampu mengalahkan Australia dan melaju ke babak perempat final.”

Dia menyimpulkan: “Sebaliknya, timnas Maroko berpeluang melaju jauh melampaui babak 16 besar di Piala Dunia.”

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, dan akan menghadapi Kanada pada Sabtu mendatang, sementara timnas Mesir akan memainkan pertandingan babak 32 besar besok, Jumat, melawan Australia.