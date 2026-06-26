Tim nasional Irak tersingkir dari putaran final Piala Dunia 2026 dengan cara yang menyakitkan, setelah menelan kekalahan telak 5-0 dari Senegal, dalam pertandingan yang digelar hari Jumat ini di Toronto, Kanada, sebagai penutup pertandingan Grup 9.

Dengan hasil tersebut, Irak berada di posisi terbawah klasemen grup tanpa mengumpulkan satu poin pun, sehingga gagal meraih poin apa pun dalam partisipasi Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, sekaligus mencatatkan kekalahan terberat dalam sejarah partisipasi “Singa Sungai Eufrat” di ajang Piala Dunia, sementara Senegal menambah perolehan poinnya menjadi 3 poin di peringkat ketiga, sambil menunggu perhitungan kualifikasi ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Senegal tidak memberi banyak waktu bagi lawannya untuk menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan; ancaman pertama muncul sejak menit ketiga melalui tendangan keras dari Jana Gaye, yang membentur pertahanan Irak dan meleset tipis di samping tiang gawang hingga menghasilkan tendangan sudut, dan dari tendangan sudut yang sama pada menit keempat, “Singa” membuka skor setelah Abdullah Sek melompat menyambut umpan silang yang akurat, yang disundulnya hingga memantul ke tanah dan menyentuh rekan setimnya Habib Diara sebelum akhirnya masuk ke gawang Irak.

Penderitaan “Singa Rafidain” semakin bertambah pada menit kesepuluh, akibat kesalahan fatal dari bek Rebin Solaka saat mencoba menghalau bola dengan sundulan, sehingga bola direbut oleh bintang Sadio Mané yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Ahmed Basil, yang memaksa Solaka untuk menjatuhkannya guna menghentikan ancaman tersebut. Awalnya, wasit pertandingan hanya memberikan pelanggaran dan kartu kuning, sebelum dipanggil oleh tim VAR, lalu kembali dan langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Irak tersebut karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas; Mané sendiri yang mengeksekusi tendangan bebas tersebut dengan tendangan langsung, namun kiper Ahmed Basil tampil gemilang dalam menahannya.

Serangan gencar Senegal terus berlanjut memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan Jacobs nyaris menambah gol kedua pada menit ke-33 melalui tendangan datar keras yang meleset tipis di samping tiang gawang, sementara Mané berusaha mencetak gol Piala Dunia pertamanya pada menit kedua tambahan waktu babak pertama dengan tendangan yang melambung di atas mistar gawang. Di awal babak kedua, tim Irak kembali mendapat pukulan telak saat kiper Ahmad Basil terpaksa keluar karena cedera dan digantikan oleh Jalal Hassan.

Senegal memulai babak kedua dengan ancaman awal melalui tendangan Diarra pada menit ke-47 yang melebar tipis di samping tiang gawang, sebelum Irak mencatatkan serangan pertamanya dan hampir satu-satunya pada menit ke-53 melalui tendangan keras Ali Jasim dari luar kotak penalti yang berhasil ditepis oleh kiper Senegal, Diao.

Hukuman dari Senegal pun datang dengan cepat; setelah Jalal Hassan menyelamatkan tendangan Ismaïla Sar pada menit ke-55, Sar berhasil pada menit ke-56 mengunci kemenangan dengan gol kedua, memanfaatkan bola yang direbut rekan setimnya Kamara dari Zidan Iqbal setelah yang terakhir terlalu lama menguasai bola, lalu Kamara mengoper bola tersebut dengan sempurna kepada Sar yang dengan mudah menyarangkan bola ke gawang.

Pertahanan Irak benar-benar runtuh setelah gol kedua, sehingga pemain pengganti Babi Jay berhasil menambah gol ketiga pada menit ke-59 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan jala gawang. Jay sendiri kembali mencetak gol keduanya dan gol keempat bagi negaranya pada menit ke-71, setelah menerima umpan sundulan dari N'Diaye di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang.

Sadio Mané sebenarnya bisa mencatatkan namanya dalam pesta gol tersebut pada menit ke-74 melalui tendangan melengkung yang cerdik, namun tiang gawang berpihak pada Irak dan menghalangi sang bintang Senegal untuk merayakannya.

Senegal mencetak gol kelima pada menit ke-83 melalui tendangan keras Eliman N'Dai dari tepi kotak penalti yang menggetarkan jala gawang, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak bagi Senegal dan kekalahan pahit bagi Irak.