Dalam video... Insiden tak terduga dengan Bavar membuat wasit pertandingan Marseille malu

Pertandingan antara Olympique Marseille melawan Metz di Liga Prancis menyuguhkan momen lucu dan tak terduga yang melibatkan bek Prancis Benjamin Pavard dan wasit.

Selama salah satu perebutan bola, Pavard secara spontan bertabrakan dengan wasit, sehingga keduanya terjatuh bersama di lapangan dalam adegan yang memicu tawa penonton dan pemirsa.

Momen tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan digambarkan sebagai salah satu momen paling lucu di putaran tersebut, terutama karena terjadi tanpa ketegangan atau protes, melainkan hanya sebuah insiden lucu yang spontan.

Momen ini terjadi saat Marseille berhadapan dengan Metz, yang berakhir dengan kemenangan telak tuan rumah dengan skor 3-1.

Gol-gol Marseille dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-13, Igor Baiksau (48), dan Hamed Junior Traoré (90+3), sementara gol Metz dicetak oleh Giorgi Tsitaishvili (49).

Dengan hasil ini, Marseille mengumpulkan 52 poin dan berada di posisi ketiga klasemen Ligue 1, sementara Metz tetap di posisi ke-18 dan terakhir dengan 15 poin.