Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, menyampaikan pesan permintaan maaf kepada para pendukung Mesir, setelah timnya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia oleh Argentina.

Timnas Mesir disambut secara resmi dan meriah saat tiba di tanah air pada Jumat pagi ini.

Dalam pernyataannya kepada saluran On Sport, Ibrahim Hassan mengatakan, “Saya berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan besar yang kami terima selama pertandingan turnamen ini; kami selalu merasakan kepercayaan mereka terhadap kemampuan kami.”

Ia menambahkan, “Timnas Mesir layak meraih lebih dari yang telah dicapai, namun sayangnya kami menghadapi keadaan di luar kendali kami, meskipun kami tidak lalai.”

Ia melanjutkan, “Kami sempat unggul dua gol tanpa balas atas Argentina, dan kami mampu melanjutkan perjalanan, seandainya saja tidak ada kesalahan wasit yang sangat fatal yang disaksikan semua orang, yang mengungkap kebenaran di hadapan dunia, setelah kami tersingkir karena campur tangan pihak tertentu.”

Ibrahim Hassan menyoroti, “Saat kami pulang, banyak orang yang meminta maaf kepada kami atas apa yang terjadi, dan menegaskan dukungan mereka kepada kami. Belum pernah sebelumnya sebuah tim nasional mendapatkan simpati global sebesar ini, dan tersingkir dari turnamen dengan cara yang begitu terhormat.”

Ia menambahkan, “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Mesir yang tinggal di luar negeri, baik orang dewasa maupun anak-anak, karena sepak bola dan olahraga secara umum memainkan peran penting dalam memperkuat rasa kebanggaan terhadap Mesir di kalangan anak-anak warga Mesir di luar negeri.”

Dia menyimpulkan, “Pesan kami kepada para pemain Mesir di Piala Dunia selalu agar mereka tidak berhenti di tahap ini, dan terus bekerja dengan percaya diri dalam apa yang mereka lakukan. Selain itu, staf teknis telah berupaya sangat keras; Hossam Hassan mengurus setiap detail kecil, terus-menerus menganalisis lawan, dan semua orang telah bekerja sekeras mungkin.”