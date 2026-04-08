Dalam video... Hossam Awar mematahkan kutukan Al-Hilal

Gelandang Al-Ittihad Jeddah asal Aljazair, Hossam Aouar, mematahkan kutukan Al-Hilal saat menghadapi Neom di Liga Roshen Saudi.

Awari mencetak gol ketiga Al-Ittihad ke gawang Neom, hari Rabu ini, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Gol tersebut tercipta dari tendangan sudut, yang disundul oleh Danilo Pereira ke arah pemain Aljazair di depan gawang kosong, untuk kemudian disarangkan ke dalam gawang.

Dengan demikian, Aouar memecahkan kutukan yang berlangsung lebih dari 45 hari, di mana ia tidak mencetak gol bersama Al-Ittihad di berbagai kompetisi.

Sebelum pertandingan melawan Neom, Aouar belum mencetak gol sejak ia melakukannya saat menghadapi Al-Hilal pada 21 Februari lalu, di putaran ke-23 Liga Roshen.

Sejak saat itu, pemain asal Aljazair ini telah memainkan 5 pertandingan, yaitu 4 di Liga Roshen dan satu di Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, namun tidak berhasil mencetak gol sama sekali.