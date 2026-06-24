Dalam video... Hakimi memperkuat posisi teratas PSG menjelang Piala Dunia 2026

Para pemain Paris Saint-Germain terus mencatatkan gol mereka di Piala Dunia 2026, di mana pemain timnas Maroko, Achraf Hakimi, mencetak gol saat menghadapi Haiti pada Kamis pagi ini, dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup.

Hakimi mencetak gol penyama kedudukan untuk timnas Maroko pada menit ke-39, sehingga skor menjadi 1-1 setelah Haiti sempat unggul pada menit ke-10 melalui Leni Joseph.









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Dengan golnya melawan Haiti, Hakimi menjadi pemain keenam dari Paris Saint-Germain yang mencetak gol di Piala Dunia 2026, setelah João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Nuno Mendes.

PSG, juara Liga Champions dalam dua edisi terakhir, memimpin daftar klub yang paling banyak menyumbang gol melalui para pemainnya di turnamen ini sejauh ini, menurut situs "stats foot" Prancis.

Perlu dicatat bahwa babak pertama antara Maroko dan Haiti berakhir imbang (2-2), di mana Wilson Isidore mencetak gol kedua untuk tim CONCACAF pada menit ke-43, sebelum Ismail El-Saybari kembali menyamakan kedudukan untuk "Singa Atlas" pada menit ke-45+1, berkat umpan dari Achraf Hakimi.



