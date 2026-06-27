Dalam video... Hakimi: Maroko akan gila jika berhasil menjuarai Piala Dunia

Bintang Maroko, Achraf Hakimi, mengatakan bahwa negaranya akan dilanda kegembiraan yang luar biasa jika Timnas Maroko berhasil menjuarai Piala Dunia.

Maroko sedang bersiap menghadapi Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026, mengingat tim "Singa Atlas" tersebut telah mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia Arab dan Afrika pada edisi sebelumnya di Qatar, dengan menempati peringkat keempat.

Hakimi menambahkan dalam program "ABtalks" yang dipandu oleh Anas Boukash di YouTube, "Memenangkan Piala Dunia akan menjadi kesuksesan terbesar yang bisa saya raih."

Ia melanjutkan, “Apa arti memenangkan Piala Dunia bagi kami? Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Saya yakin kami mampu melakukannya, tetapi kami tahu bahwa kami harus fokus di setiap pertandingan.”

Ia menekankan, “Situasinya pasti akan sulit 100%, tetapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sejauh mungkin. Mengapa tidak? Suatu hari nanti, kami mungkin bisa memenangkan Piala Dunia.”

Dia menambahkan, “Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah bagi tim nasional Afrika, dan juga dalam sejarah Maroko, jadi saya yakin seluruh negeri akan gila karena kegembiraan.”

Dia menambahkan, “Saya benar-benar ingin melihat hal itu suatu hari nanti (tertawa), dan sebagai kapten, mengangkat trofi itu akan menjadi momen yang sangat istimewa bagi saya; itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa.”