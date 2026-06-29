Dalam video... Cristiano merancang strategi kembalinya bintang Brasil tersebut

Di tengah peristiwa-peristiwa yang berlangsung seru di Piala Dunia, kamera menangkap momen yang tak ada duanya; bintang Portugal Cristiano Ronaldo berhadapan langsung dengan penyerang Brasil Rodrygo.

Jabat tangan, senyuman, dan satu pertanyaan yang menghebohkan media sosial, seperti dilansir “Mundo Deportivo”: “Bagaimana kondisi lututmu?”.. Antara seorang legenda yang telah melewati segala cedera dan seorang bintang yang berjuang untuk kembali, terjalin percakapan singkat yang merangkum seluruh perjalanan pemulihannya.

Rodrygo terus menjalani pemulihan dari cedera serius yang mengharuskannya menjalani operasi pada Maret lalu untuk memperbaiki robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus lateral di lutut kanannya.

Meskipun saat ini ia terus berlatih dan ikut serta dalam Piala Dunia, dampak operasi tersebut masih memengaruhi ritme kembalinya penyerang Real Madrid ini.

Pemain asal Brasil itu tiba di Amerika Serikat melalui New York untuk menghadiri acara promosi salah satu merek olahraga, sebelum melanjutkan perjalanan ke Miami guna menyaksikan pertandingan antara Portugal dan Kolombia. Di sana, ia disambut oleh rekan setimnya, Bernardo Silva, namun pertemuan yang paling menonjol adalah dengan Cristiano Ronaldo.

Kedua bintang tersebut berhenti sejenak untuk berbincang, dan Cristiano langsung menanyakan perkembangan pemulihan Rodrigo dari cederanya. Nasihat “El Don” sangat jelas: kesabaran, disertai harapan agar ia segera sembuh.

Pesan tersebut diterima oleh pemain Brasil itu, yang segera mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama panutannya, lalu mengunggahnya di akun media sosialnya dan memberi komentar singkat: “Panutanku.”