Klub Al Hilal menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa yang baru, sekitar 24 jam sebelum menjalani laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al Qadsiah, di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Qadsiah, besok Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Dan 24 jam sebelum pertandingan, klub Al Hilal mengumumkan, melalui situs resminya, peluncuran botol air yang membawa nama klub, melalui penandatanganan kontrak kemitraan selama lima tahun dengan salah satu perusahaan air.

Merek baru ini membawa nama "Miyah Al Hilal", dan akan menjadi air resmi klub Saudi tersebut selama lima tahun ke depan.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Al Hilal menyatakan dalam pengumumannya bahwa tujuan dari kemitraan tersebut adalah mengembangkan dan meluncurkan produk "Miyah Al Hilal", sedemikian rupa agar mencerminkan identitas klub dan warisan olahraganya, serta bekerja di masa mendatang melalui pelaksanaan rencana perluasan untuk meluncurkan produk-produk tambahan.

Menurut pengumuman tersebut, "Miyah Al Hilal" akan tersedia dalam empat ukuran berbeda meliputi 200 ml, 300 ml, 600 ml, dan 1,5 liter; dengan desain yang terinspirasi dari warisan Al Hilal dan sejarahnya yang panjang.

Steve Calzada, Chief Executive Officer klub Al Hilal, mengomentari langkah tersebut, dengan mengatakan: "Peluncuran Miyah Al Hilal merupakan langkah baru dalam perjalanan pengembangan bisnis klub dan pemanfaatan kekuatan mereknya serta hak kekayaan intelektualnya; untuk membangun produk dan platform yang berkelanjutan."

Ia menambahkan: "Kami menyadari apa yang diwakili oleh nama Al Hilal berupa kepercayaan dan tanggung jawab, dan karena itu melalui peluncuran produk ini kami memperhatikan kualitasnya, kemudahan aksesnya, dan kemampuan untuk tumbuh, sedemikian rupa yang mendukung peran klub secara olahraga, ekonomi, dan sosial."

Setelah pengumuman kemitraan tersebut, klub Saudi itu merilis sejumlah foto keberangkatan para pemain tim menuju Dammam sebagai persiapan menghadapi Al Qadsiah, dengan tangan mereka membawa botol baru yang membawa nama "Miyah Al Hilal".

Perlu diingat bahwa Al Hilal menempati peringkat kedua di klasemen Liga Saudi dengan torehan 24 poin, berselisih satu poin di belakang Al Qadsiah, sang pemuncak klasemen, meski tim asal wilayah timur itu telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.