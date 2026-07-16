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Dalam video... Bintang tim nasional Mesir: Kami yang terbaik di dunia Arab dan Afrika... dan Maroko takut pada kami

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"Al-Fara'una" tersingkir dari Piala Dunia di babak perempat final

Hamdi Fathi, gelandang tim nasional Mesir, menegaskan bahwa tim nasional "Al-Fara'una" adalah yang terbaik di kawasan Arab dan Afrika saat ini, meskipun ada pesaing-pesaing tangguh seperti Senegal dan Maroko.

Hamdi Fathi turut serta dalam perjalanan timnas Mesir di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang berakhir dengan tersingkirnya tim tersebut di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3.

Dalam pernyataannya kepada saluran televisi Mesir “On Sport”, Fathi mengatakan, “Kami tidak khawatir menghadapi Senegal di Piala Dunia; hal itu tidak terlalu mengganggu kami dibandingkan dengan tujuan kami untuk lolos ke babak selanjutnya.”

Ia menambahkan: “Hossam Hassan (pelatih timnas Mesir) membuat kami mampu menghadapi tim mana pun tanpa rasa takut, dan kami tidak berpikir untuk menghindari pertandingan melawan Senegal, karena kami adalah tim terbaik di kawasan Arab dan Afrika; seandainya kami berhadapan dengan mereka, kami pasti akan mengalahkan mereka.”

Mengenai perbandingan dengan timnas Maroko, Fathi mengatakan: “Timnas Maroko sedang melangkah mantap dalam membentuk generasi yang patut dihormati, dan mereka meraih peringkat keempat di Piala Dunia lalu, serta mencapai perempat final pada edisi tersebut, dan ini merupakan kesuksesan besar.”

Dia menambahkan: “Namun saat ini, kami bisa mengalahkan Maroko; mereka takut pada kami, karena kami selalu mampu mengalahkan mereka.”

Perlu diingat bahwa timnas Maroko mencatatkan prestasi terbesar di kalangan negara-negara Arab dan Afrika pada Piala Dunia 2026, setelah berhasil mencapai babak perempat final, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Prancis dengan skor 2-0.

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