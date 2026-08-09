Pedri, bintang timnas Spanyol, menepati janji yang ia ucapkan selama Piala Dunia 2026.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa Pedri, bintang Barcelona, tampil dengan rambut pirang platinum setelah Spanyol menjuarai turnamen tersebut.

Gelandang timnas Spanyol itu sebelumnya berjanji akan mengubah warna rambutnya jika La Roja mampu meraih gelar Piala Dunia.

Pedri memperlihatkan penampilan barunya yang mencuri perhatian melalui akun Instagram-nya, di mana ia mengunggah foto rambut yang telah diwarnai, disertai keterangan jenaka: "Janji harus ditepati. Juara Dunia = Pedri pirang."

Gaya rambut baru itu memang telah menarik perhatian besar, tetapi Pedri bukan satu-satunya bintang Spanyol yang merayakan Piala Dunia dengan cara yang mencolok.

Gavi juga mengubah penampilannya dan mewarnai rambutnya dengan warna merah muda neon yang mencolok, sementara Marc Cucurella melangkah lebih jauh dengan membuat tato bergambar wajah pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente.

Setelah mendapatkan waktu istirahat yang layak usai berakhirnya turnamen, Pedri kini bersiap untuk kembali menjalankan tugasnya bersama Barcelona.