Dalam video... Bintang Australia mengaku: Kami tidak akan menghormati Salah

Pemain Australia Jordan Bos mengungkapkan rasa hormatnya yang besar kepada Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menjelang pertandingan antara kedua tim besok, Jumat, di babak 32 besar Piala Dunia.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh ESPN, Boss mengatakan, “Mungkin ada rasa hormat di luar lapangan, tapi di dalam lapangan tidak ada rasa hormat.”

Dia menegaskan, “Ini soal makan atau dimakan. Begitulah semua orang akan memasuki pertandingan ini, dan begitulah saya juga akan melakukannya.”

Ia menambahkan, “Mohamed Salah adalah pemain kelas atas; ia telah berada di puncak performa selama sangat lama, dan tentu saja kami harus mempelajari cara menghentikannya serta menghentikan tim nasional Mesir.”

Bos mengatakan, “Kami sudah mulai mengerjakannya, dan yang tersisa hanyalah melakukan beberapa sentuhan akhir serta memahami apa yang ada di benak pelatih dan staf teknis untuk membantu kami melaksanakannya.”

Timnas Mesir lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin, sedangkan Timnas Australia menempati posisi kedua di Grup 4 dengan raihan 4 poin.