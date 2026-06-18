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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam video... Al-Owais mengejutkan para penggemar Saudi menjelang laga melawan Spanyol

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
M. Al Owais
Spanyol
Arab Saudi
AS

Kiper asal Arab Saudi mengalami cedera setelah pertandingan melawan Uruguay

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, mengejutkan para pendukung "Al-Akhdar" menjelang laga melawan Spanyol di putaran final Piala Dunia 2026 yang saat ini diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Saudi Arabia akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

"Al-Akhdar" melanjutkan persiapannya untuk pertandingan tersebut hari Kamis ini dengan menjalani sesi latihan terakhir di Stadion "Q2" di kota Austin, Amerika Serikat, sebelum berangkat ke kota Atlanta besok, Jumat.

Latihan tersebut terbuka bagi awak media selama seperempat jam pertama, dan kiper Mohammed Al-Owais terlihat ikut berlatih seperti biasa, setelah pulih dari cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu.

Al-Owais absen dari sesi latihan timnas Saudi pada Rabu kemarin karena sedang menjalani program rehabilitasi, yang memicu spekulasi mengenai cedera yang dialaminya dan kemungkinan absennya dari pertandingan timnas Saudi melawan Spanyol.

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Spain
ESP
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KSA

Kembalinya Al-Owais menjadi kejutan yang menggembirakan bagi para penggemar Saudi, terutama setelah penampilan gemilangnya saat imbang 1-1 melawan Uruguay, dini hari Selasa, di Stadion Hard Rock, Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Kiper Saudi itu berhasil menahan 9 tembakan ke gawang dari timnas Uruguay, angka tertinggi di Piala Dunia edisi ini sejauh ini, termasuk 4 tembakan dari dalam kotak penalti.

Perlu dicatat bahwa semua tim di Grup H, yang terdiri dari Arab Saudi, Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, masing-masing mengoleksi satu poin, setelah kedua pertandingan babak pertama berakhir imbang.

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