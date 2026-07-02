Dalam video... Al-Jaber: Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa... dan penyebabnya adalah doping Maradona!

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, memuji pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, dengan menyebutnya sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, bahkan melebihi rekan senegaranya Diego Armando Maradona.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Maradona memiliki penggemarnya sendiri, dan dia adalah pemain dari planet lain, tetapi kini muncul pemain baru yang juga berasal dari planet lain, yaitu Messi."

Ia menjelaskan: “Ada perbedaan antara kedua era tersebut. Maradona bermain di era yang tidak memiliki aturan etika, terutama terkait doping, berbeda dengan Messi yang kini bermain di bawah pengawasan etika yang ketat.”

Dia menambahkan: “Tidak adil untuk menyamakan kedua bintang ini, karena kini Messi menunjukkan dirinya secara luar biasa, dengan aturan serta hal-hal yang nyata, terukur, dan diketahui, dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.”

Dia melanjutkan: “Lionel Messi adalah fenomena yang sama sekali berbeda, yang tidak hanya ditentukan oleh bakat semata, dan hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Apa yang dia tunjukkan pada usia 39 tahun merupakan contoh nyata bahwa usia hanyalah angka.”

Dia menyimpulkan: “Messi telah memecahkan semua rekor, dengan segala hormat kepada semua nama besar, termasuk Maradona yang merupakan fenomena dunia; dia (Messi) adalah pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola dunia.”

Messi saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan 6 gol, sejajar dengan pemain Prancis Kylian Mbappé, serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 19 gol, unggul satu gol dari bintang Real Madrid.