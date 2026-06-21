Dalam video... Al-Hamdan: Kami punya banyak alasan... dan hasil pertandingan melawan Cape Verde ada di tangan kami

Abdullah Al-Hamdan, penyerang tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa para pemain memiliki banyak alasan terkait kekalahan telak yang mereka alami saat menghadapi Spanyol, dan ia lebih memilih untuk membicarakan pertandingan berikutnya melawan Cape Verde.

Timnas Saudi kalah 0-4 dari timnas Spanyol dalam pertandingan yang digelar hari Minggu ini di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Al-Hamdan mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Pertama-tama, kami merasakan apa yang kalian rasakan, dan kami bahkan lebih sedih daripada kalian. Kami berharap bisa tampil dengan performa yang lebih baik."

Dia menambahkan: “Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Kami sedang berada dalam situasi yang sensitif, dan semuanya belum berakhir; masih ada pertandingan penentu yang menanti kami.”

Ia kemudian menimpali: “Saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa pelatih belum lama bergabung dengan kami, dan ini adalah pertama kalinya kami bermain dengan gaya ini. Saya bisa menyebutkan banyak alasan, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk itu.”

Al-Hamdan merujuk pada keputusan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, pelatih timnas Saudi, untuk mengandalkan lima bek saat menghadapi timnas Spanyol—metode yang pertama kali diterapkan “Al-Akhdar” di bawah kepemimpinannya.

Dia menambahkan: “Kami memiliki pertandingan penentu empat hari lagi, dan kami semua datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu lolos ke babak berikutnya. Nasib kami ada di tangan kami sendiri; jika kami tidak menang, itu berarti kami memang tidak pantas berada di sini (di babak 32 besar).”

Timnas Saudi Arabia akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup, di mana mereka tidak punya pilihan selain menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.