Diterjemahkan oleh

Dalam satu bulan... Bintang Chelsea dua kali menawarkan diri ke Real Madrid

Al-Merengi berencana memperkuat lini tengahnya

Salah satu bintang Chelsea telah menawarkan diri ke Real Madrid, lebih dari sekali, menurut laporan media Spanyol.

"Radio Marca" Spanyol melaporkan pada hari Kamis ini bahwa pemain internasional Argentina, Enzo Fernández, telah menawarkan diri kepada klub raksasa Spanyol tersebut dalam dua kesempatan.

Pertama kali pada bulan Februari lalu, sedangkan yang kedua terjadi setelah Chelsea baru-baru ini tersingkir dari Liga Champions, oleh Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Real Madrid membutuhkan gelandang serang yang mampu mengatur lini tengah. Fernandes telah membuktikan kemampuannya dan keterampilan tinggi, serta merupakan pemain yang memiliki pengalaman internasional.

Hal ini terjadi di saat bintang Chelsea kembali menggoda Real Madrid, sehingga menambah spekulasi tentang masa depannya bersama The Blues, di mana ia baru-baru ini menegaskan keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, dengan menyebut bahwa kota tersebut "sangat mirip dengan (ibu kota Argentina) Buenos Aires".

Fernández juga memuji Tony Kroos dan Luka Modrić, dua mantan bintang Real Madrid, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai isyarat keinginannya untuk pindah ke skuad Los Blancos.

