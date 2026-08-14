Striker Al Hilal asal Prancis, Karim Benzema, memicu krisis pertama di tubuh timnya sepanjang musim ini, dalam laga melawan Al Faisaly di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal menghadapi Al Faisaly, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn, pada Jumat malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama kompetisi tersebut.

Pada menit ke-70 pertandingan, pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan menarik keluar Karim Benzema dari lapangan, dan memasukkan striker asal Pantai Gading, Mohamed Kader Meite, sebagai penggantinya.

Jurnalis Arab Saudi, Nawaf Al Aqeel, mengatakan bahwa keputusan Inzaghi memicu kemarahan Benzema, di mana potongan video menunjukkan bek asal Prancis itu tengah berdebat dengan salah satu asisten pelatih asal Italia tersebut mengenai keputusan ini.

Namun, bintang Prancis itu kembali dan berjabat tangan serta berpelukan dengan Inzaghi setelah pertandingan usai, sehingga krisis itu pun cepat berlalu, setelah meraih kemenangan pertama di musim baru.

Benzema pula yang membuka gol Al Hilal di musim baru, di mana ia mencetak gol pertama ke gawang Al Faisaly lewat titik penalti.

Sejak bergabung dengan "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim dingin lalu, striker Prancis itu telah tampil dalam 14 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 10 gol dan menciptakan 5 assist.