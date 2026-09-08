Klub Al Ittihad akan terus bermain tanpa kiper utamanya, pemain asal Serbia Predrag Rajkovic, dalam dua laga mendatang di Liga Roshn Saudi untuk klub profesional dan Liga Champions Elite Asia.

Rajkovic sebelumnya absen dalam pertandingan Selasa saat Al Ameed mengalahkan Al Fayha 2-1 pada pekan keenam kompetisi, setelah ikut berkontribusi dalam kemenangan dengan skor yang sama pada pekan sebelumnya melawan Al Nassr.

Absennya kiper Serbia itu melawan Al Fayha disebabkan cedera robek pada dinding otot perut, sesuai yang diumumkan klub sebelumnya.

Rajkovic belum pulih dari cederanya, sehingga ia akan kembali absen dalam dua laga mendatang: melawan Al Faisaly pada pekan ke-7 Liga Roshn, kemudian melawan Al Shamal Qatar pada pekan pertama fase liga Grup Barat di Liga Champions Elite Asia, sesuai yang diungkap surat kabar Arriyadiyah Saudi.

Klub Al Ittihad sebelumnya telah mengumumkan absennya Rajkovic serta dua pemain Ahmed Al Julaidan dan Mokhtar Ali dari laga melawan Al Fayha karena berbagai cedera.

Arriyadiyah menjelaskan bahwa kembalinya kiper Al Ittihad ke latihan bersama tim "akan dilakukan setelah periode jeda yang bersamaan dengan keikutsertaan timnas Saudi di ajang Piala Teluk".

Piala Teluk akan berlangsung pada periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang.

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