Dalam bahasa Arab dan Inggris... Pesan sedih dari Imam Ashour setelah perpisahan dengan Piala Dunia

Imam Ashour, bintang tim nasional Mesir, menyampaikan pesan sedih kepada para penggemar, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, kemarin Selasa, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Sekitar 24 jam setelah pertandingan berakhir, Imam Ashour menulis pesan dalam bahasa Arab dan Inggris melalui akun pribadinya di Facebook, di mana ia meminta maaf atas kekalahan tersebut dan kegagalan lolos ke babak perempat final.

Ashour mengatakan dalam pesannya: “Segala puji bagi Allah atas segalanya. Ada kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apa pun, dan ini adalah salah satunya. Saya minta maaf kepada setiap orang yang terikat dengan mimpi ini, serta kepada setiap orang yang percaya pada kami dan menanti kami untuk membuat mereka bahagia.”

Ia menambahkan: “Kami berharap bisa melanjutkan perjalanan ini, dan membalas dukungan kalian dengan hasil yang pantas. Kami berjuang sekuat tenaga, namun itulah kehendak Allah dan apa yang Dia kehendaki.”

Ia melanjutkan: “Segala terima kasih dan penghargaan kepada staf pelatih, serta kepada semua rekan-rekan pemain atas usaha, semangat, dan perjuangan hingga detik terakhir, dan terima kasih yang terbesar kepada semua yang mendukung kami, berdiri di belakang kami, dan percaya kepada kami dari hari pertama hingga menit terakhir.”

Dia menyimpulkan: “Kami berjanji kepada kalian bahwa kami akan kembali lebih kuat, dan akan terus berjuang dengan segenap kemampuan kami hingga dapat membuat kalian bahagia dan mengharumkan nama Mesir. Hidup Mesir selamanya.”