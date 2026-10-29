Observatorium Sepak Bola yang berada di bawah naungan Pusat Studi Olahraga Internasional mengungkap bahwa Manchester United menempati puncak daftar klub Eropa terburuk dalam mengelola pasar transfer selama lima tahun terakhir, dengan kerugian mencapai 334 juta pound sterling, sementara satu-satunya klub yang mengunggulinya dalam peringkat umum hanyalah Al Hilal Saudi.

Studi tersebut didasarkan pada perbandingan antara biaya pembelian pemain dengan dana yang diperoleh dari penjualan mereka, di samping perubahan nilai pasar para pemain yang masih berada dalam skuad klub, menurut surat kabar "Daily Mail" Inggris.

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Kerugian United merupakan akibat dari hilangnya sekitar 156 juta pound sterling dari nilai bersih penjualan pemain, di samping penurunan nilai pasar skuadnya sekitar 184 juta pound sterling.

Beberapa transaksi menonjolkan besarnya kerugian itu, yang paling mencolok adalah perekrutan Antony dari Ajax seharga 85 juta pound sterling, sebelum ia pindah ke Real Betis hanya seharga 21,7 juta, dan kontrak dengan Jadon Sancho seharga 73 juta tanpa memperoleh biaya transfer saat kepergiannya, ditambah penjualan Rasmus Hojlund ke Napoli dengan kerugian mencapai 34 juta pound sterling.

Meskipun perusahaan Ineos, yang berada di bawah Sir Jim Ratcliffe, mengambil alih pengelolaan operasional sepak bola pada 2024 dan mulai berupaya mengurangi kerugian, studi tersebut mencerminkan akumulasi masalah pasar transfer selama tahun-tahun sebelumnya.

Penderitaan Tottenham

Manchester United bukanlah satu-satunya klub Inggris yang mencatat hasil negatif, karena Tottenham termasuk dalam daftar klub terburuk, setelah nilai totalnya menurun sekitar 157 juta pound sterling, dan menempati peringkat keempat dari bawah dalam daftar tersebut.

Sebaliknya, Eintracht Frankfurt menempati puncak daftar, dengan kenaikan nilai mencapai 441 juta pound sterling, disusul Real Madrid dengan 440 juta, kemudian Paris Saint-Germain dengan 394 juta. Klub-klub Bournemouth, Brighton, dan Brentford juga meraih keuntungan masing-masing sebesar 292 juta, 271 juta, dan 253 juta pound sterling.

Nilai Chelsea meningkat sekitar 179 juta pound sterling, meskipun pengeluarannya sangat besar, sementara Manchester City mencatat kenaikan sebesar 374 juta, dan Liverpool berada dekat dengan titik impas dengan kenaikan sebesar 13 juta pound sterling.

Hasil tersebut menyoroti perbedaan antarklub dalam kemampuan mereka memilih pemain yang tepat, mengendalikan biaya kontrak, dan menjaga nilai skuad mereka, tantangan-tantangan yang masih dihadapi Manchester United dengan jelas.