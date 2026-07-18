Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam angka... Kekalahan terburuk Prancis sepanjang sejarah Piala Dunia

France vs England
France
England
World Cup
Prancis
Inggris
AS

Tiga Singa itu mengejutkan Ayam Jantan sejak awal

Tim nasional Prancis kebobolan 4 gol dari lawan mereka, Inggris, pada babak pertama pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, Sabtu malam ini.

Declan Rice mencetak gol pada menit ketiga, sebelum Ezri Konsa menggandakan keunggulan pada menit ke-18, lalu Bukayo Saka menambah dua gol ketiga dan keempat pada menit ke-37 dan 45+1.

Baca juga

Trump: Kami ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa Kanada dan Meksiko... dan Infantino telah mengambil keputusan yang luar biasa

Penyerang Spanyol: Saya terpaksa menjabat tangan Trump agar dia tidak memenjarakan saya

Menurut situs "stats foot" Prancis, gol Rice adalah gol tercepat yang pernah diterima Prancis di Piala Dunia, sejak gol pemain Inggris Brian Robson pada menit pertama pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 1982.

Ini juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Prancis di Piala Dunia, di mana mereka kebobolan dua gol dalam 20 menit pertama sebuah pertandingan, serta pertama kalinya Les Bleus kebobolan dua gol atau lebih dalam dua pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, sejak edisi 2010 di bawah asuhan pelatih Raymond Domenech.

Timnas Prancis sebelumnya telah kalah di semifinal (2-0) melawan Spanyol.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google