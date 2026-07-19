Dalam angka... Bagaimana Yamal mampu mengungguli Messi di final impian itu?

Pemain asal Spanyol, Lamine Yamal, berhasil membawa timnas negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan "La Roja" atas Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final, sehingga "Si Bocah Emas" ini keluar sebagai pemenang dalam laga yang dinanti-nantikan melawan panutannya sekaligus legenda sepak bola, Lionel Messi, pada malam yang menandai keunggulan Spanyol baik secara tim maupun individu.

Meskipun Yamal tidak mencetak atau menciptakan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, ia tetap menjadi salah satu kunci permainan utama dalam skuad asuhan pelatih Luis de la Fuente, dan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Argentina berkat pergerakan konstan serta kecepatannya dalam duel satu lawan satu, sehingga menegaskan bahwa ia merupakan salah satu faktor terpenting di balik keberhasilan Spanyol meraih gelar dunia.

Sebelum final dimulai, perbandingan antara Messi dan Yamal menjadi sorotan utama, terutama karena keduanya lulusan akademi “La Masia”, dan bintang Spanyol ini dipandang sebagai pewaris terkemuka sang legenda Barcelona. Setelah peluit akhir berbunyi, data statistik menunjukkan keunggulan pemain muda Spanyol tersebut.

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Menurut situs "Sofascore" yang mengkhususkan diri dalam statistik sepak bola, Lamine Yamal meraih penilaian 7,3 dari 10, sedikit lebih tinggi daripada Lionel Messi yang mendapat 7,2 dari 10, sebuah indikator yang mencerminkan pengaruh masing-masing pemain terhadap jalannya pertandingan.

Yamal juga unggul di lini serang, setelah melepaskan 4 tembakan sepanjang pertandingan, dibandingkan dengan hanya satu tembakan dari Messi, yang menegaskan kehadirannya yang konsisten di sepertiga akhir lapangan dan upayanya yang berulang kali untuk mengancam gawang Argentina.

Dalam hal pengaturan serangan, perbedaannya juga terlihat jelas. Yamal melakukan 51 umpan, 44 di antaranya berhasil dengan tingkat akurasi 86%, sementara Messi hanya melakukan 35 umpan, 27 di antaranya sampai ke rekan setimnya dengan tingkat keberhasilan 77%, di tengah pengawalan ketat yang diterapkan para pemain Spanyol terhadap kapten “Tango” tersebut.

Keunggulan tersebut tidak berhenti sampai di situ, karena Yamal berhasil melakukan 5 dribel yang sukses, dibandingkan dengan hanya 3 dribel yang dilakukan Messi. Dengan demikian, ia menutup pertandingan final ini dengan keunggulan statistik yang jelas atas legenda Argentina tersebut, sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa generasi baru mulai menancapkan eksistensinya di puncak sepak bola dunia.