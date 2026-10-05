Menurut Sky, sang juara rekor Jerman sudah mulai bersiap secara intensif untuk pergantian era setelah kemungkinan pensiunnya nomor satu yang telah lama mengisi posisi tersebut. Meski Jonas Urbig akan diberi kepercayaan sebagai penerus Neuer, ada kebutuhan mendesak untuk bergerak di lapis kedua. Terlebih, Sven Ulreich juga tampaknya akan gantung sarung tangan. Sementara itu, talenta 17 tahun Leonard Prescott bisa naik menjadi kiper ketiga.

Menurut kabar yang beredar, Urbig akan didampingi seorang pelapis berpengalaman yang juga punya kemampuan bermain dengan bola. Selain itu, ia juga harus memiliki kualitas kepemimpinan dan mengambil peran suportif untuk pemain 23 tahun tersebut. Belakangan, sudah muncul laporan soal ketertarikan kepada Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) dan Marvin Schäbe (1. FC Köln). Sky kini mengungkap nama-nama lain yang disebut masuk dalam daftar kandidat tersebut.

Stasiun TV berbayar itu menyebut Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid), dan Rui Silva (Sporting), yang disebut masuk dalam pertimbangan di Säbener Straße. Namun demikian, laporan itu menegaskan bahwa Bayern Munich masih belum menjalin kontak dengan satu pun kiper yang dibahas tersebut.

Kiper baru: Siapa lagi yang diminati Bayern Munich?

Kabarnya, klub Munich itu juga tengah mempertimbangkan Finn Dahmen dari Augsburg. Pemain 28 tahun itu, yang belum lama ini diundang Jürgen Klopp ke pemusatan latihan pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman, tampaknya tidak akan dihalangi oleh klub asal kota Fugger tersebut. "Kalau seseorang termasuk yang terbaik di Bundesliga, tentu dia akan menjadi topik di tim-tim terbaik di Bundesliga. Di Augsburg, ini memang sudah menjadi bagian dari filosofi bahwa kami juga melepas pemain yang mungkin tampil di atas rata-rata," ujar pelatih FCA Manuel Baumer baru-baru ini kepada harian Bild.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Karena kontraknya di Augsburg berakhir pada 2027, Dahmen akan bisa didapatkan secara gratis pada musim panas. Pada saat itu, kontrak Neuer juga berakhir setelah 16 tahun di Munich, yang dalam beberapa pekan terakhir beberapa kali memberi isyarat soal akhir kariernya. Pada musim ini, pemain yang kini sudah berusia 40 tahun itu memang masih resmi menjadi nomor satu di Bayern, tetapi dalam rangka sebuah kesepakatan ia lebih sering memberi tempat kepada Urbig dibandingkan musim lalu. Mantan pemain Köln itu sejauh ini sudah dua kali berdiri di bawah mistar pada musim berjalan. Yang terbaru di Bundesliga melawan SV Elversberg.

Juga karena menit bermainnya yang tidak teratur, Klopp membiarkannya bermain penuh dalam dua laga internasional terakhir melawan Serbia (2:0) dan Yunani (0:0). Urbig tampil meyakinkan di kedua pertandingan itu dan, saat hasil imbang tanpa gol melawan Yunani, juga menggagalkan satu peluang besar.

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