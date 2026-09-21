Rojiblancos membagikan di kanal mereka sebuah video tentang printer yang mengeluarkan selembar kertas bertuliskan "Hentikan pelecehan terhadap wasit". Dalam video itu juga terlihat pria Portugal tersebut, saat konferensi pers setelah timnya kalah 1-2, memegang selembar kertas di tangan kanannya yang menampilkan dua momen dari pertandingan hari Minggu.

Insiden itu memang terjadi pada hari Minggu, ketika Mourinho yang tampak sangat kesal melontarkan kritik tajam kepada wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Pada kertas itu terlihat dua tangkapan layar yang disebut-sebut membuktikan bahwa sang pengadil telah merugikan Los Blancos dengan dua keputusan keliru. "Cerita pertandingan ada di sini," kata "The Special One" sembari memperlihatkan kertas tersebut.

Dalam kedua momen itu, menurutnya Atletico seharusnya dihukum kartu merah. "Pelanggaran Kang-in Lee dan Romero terhadap Valverde dan Bellingham jelas kartu merah!" kata Mourinho dengan geram, lalu secara singkat mengisyaratkan narasi konspirasi: "Tuan Trujillo, wasit VAR yang tidak meminta wasit untuk meninjau kembali situasi kartu merah Kang-in Lee, punya sejarah yang sangat aneh dengan Real Madrid," ujarnya, lalu menambahkan: "Terkait wasit Ortiz yang malang, jelas dia tidak sanggup menghadapi tekanan dalam pertandingan seperti ini. Dia tidak punya pengalaman untuk memimpin sebuah derby." Dia menyalahkan komite penunjukan. "Semuanya sangat aneh."

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membalas: "Kami harus berhati-hati dengan apa yang kami katakan dan harus tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Jika seseorang melampaui batas penghormatan itu, itu berbahaya - tak peduli apakah namanya Mourinho, Flick, atau Simeone. Kami seharusnya tidak pernah melampaui batas itu." Pers Spanyol pada umumnya menilai penampilan kontroversial pelatih Real itu sebagai sesuatu yang menggelikan. Marca, sementara itu, menulis tentang kembalinya "Mourinho yang lama dikenal".

Mengapa video Atletico Madrid itu juga bisa dipahami sebagai kritik?

Sindiran Atletico lewat video terhadap Mourinho itu juga bisa dipahami sebagai kritik. Real pada masa lalu sudah lebih dari sekali mencari kambing hitam pada wasit atas kekalahan mereka dan terutama lewat kanal milik klub sendiri melontarkan pernyataan yang meragukan. Begitu pula setelah kekalahan dari rival sekota itu. "Entah Ortiz Arias salah dengan sengaja, atau dia pengecut tanpa kejujuran dan profesionalisme," demikian bunyi pernyataan di RMTV mengenai momen-momen tersebut, seperti dikutip surat kabar AS.

Menurut Mourinho, tim wasit membalikkan jalannya pertandingan lewat keputusan-keputusannya. "Pertandingan ini seharusnya selama 50 menit dimainkan sebelas lawan sembilan, tetapi yang terjadi justru sebelas lawan sepuluh melawan kami," katanya. Pada menit ke-52, Atletico unggul berkat penalti Alejandro Grimaldo, setelah bek Real Dean Huijsen beberapa saat sebelumnya diusir keluar lapangan dengan kartu kuning kedua.

Derby panas itu sudah memanas setelah babak pertama, ketika pemain dan pelatih dari kedua tim, termasuk mantan pemain tim nasional Antonio Rüdiger, terlibat cekcok saat berjalan menuju ruang ganti.

Bagi Real, itu sudah menjadi kekalahan kedua musim ini setelah tujuh pertandingan, sehingga Los Blancos hanya menempati posisi keempat saat memasuki jeda internasional yang panjang. Di puncak klasemen ada Barcelona dengan tujuh kemenangan, disusul Atletico yang sudah tertinggal lima poin.