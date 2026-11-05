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Liga Europa di televisi

Crystal Palace vs Hoffenheim: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Selhurst Park

Pertandingan antara Crystal Palace dan Hoffenheim dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Cara menonton Crystal Palace vs Hoffenheim secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Crystal Palace dan Hoffenheim disiarkan langsung di Jerman melalui RTL+. Laga ini dapat disaksikan secara penuh lewat layanan streaming tersebut.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Crystal Palace dan Hoffenheim?

Crystal Palace memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Tottenham Hotspur di Liga Primer. Sebelumnya, Palace mengalami kekalahan telak 5-0 dari Brighton serta bermain imbang 2-2 melawan Beşiktaş di Liga Europa. Kemenangan 1-0 atas Fulham di Piala EFL menjadi titik terang. Secara keseluruhan, Palace mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima laga tersebut.

Hoffenheim mencatat tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Kemenangan 3-0 atas Lyon di Liga Europa serta kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga menjadi hasil yang paling menonjol. Dalam periode tersebut, Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol.

Crystal Palace vs Hoffenheim: Susunan pemain

Crystal Palace vs Hoffenheim: Performa

Crystal Palace vs Hoffenheim: Rekor pertemuan

Crystal Palace vs Hoffenheim: Klasemen