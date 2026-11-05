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Europa League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoHoffenheim
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Crystal Palace vs Hoffenheim hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League

Di Liga Europa, Crystal Palace menghadapi Hoffenheim. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Crystal Palace vs Hoffenheim: Waktu kick-off

crest
Europa League - Pekan 4
Selhurst Park

Pertandingan antara Crystal Palace dan Hoffenheim dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Cara menonton Crystal Palace vs Hoffenheim secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Crystal Palace dan Hoffenheim disiarkan langsung di Jerman melalui RTL+. Laga ini dapat disaksikan secara penuh lewat layanan streaming tersebut.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Crystal Palace dan Hoffenheim?

Crystal Palace memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Tottenham Hotspur di Liga Primer. Sebelumnya, Palace mengalami kekalahan telak 5-0 dari Brighton serta bermain imbang 2-2 melawan Beşiktaş di Liga Europa. Kemenangan 1-0 atas Fulham di Piala EFL menjadi titik terang. Secara keseluruhan, Palace mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima laga tersebut.

Hoffenheim mencatat tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Kemenangan 3-0 atas Lyon di Liga Europa serta kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga menjadi hasil yang paling menonjol. Dalam periode tersebut, Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol.

CRY

CRY - Performa

BHA
K5-0
BJK
S2-2
NEW
K0-2
FUL
M0-1
TOT
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
TSG

TSG - Performa

BMG
M1-2
OL
M3-0
B04
M3-0
HSK
K1-1
SVW
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Crystal Palace vs Hoffenheim: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Hoffenheim

Manajer

  • P. Sage

Crystal Palace vs Hoffenheim: Performa

CRY

CRY - Performa

BHA
K5-0
BJK
S2-2
NEW
K0-2
FUL
M0-1
TOT
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
TSG

TSG - Performa

BMG
M1-2
OL
M3-0
B04
M3-0
HSK
K1-1
SVW
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Crystal Palace vs Hoffenheim: Rekor pertemuan

Crystal Palace vs Hoffenheim: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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