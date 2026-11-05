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Crystal Palace vs. Hoffenheim: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Selhurst Park

Pertandingan antara Crystal Palace dan Hoffenheim dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Cara menonton Crystal Palace vs. Hoffenheim secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Crystal Palace dan Hoffenheim disiarkan langsung di Jerman melalui RTL+. Laga tersebut dapat ditonton secara penuh lewat layanan streaming itu.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Crystal Palace dan Hoffenheim?

Crystal Palace menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka adalah kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur di Liga Primer. Sebelumnya, Palace dibantai Brighton 0-5 dan bermain imbang 2-2 melawan Beşiktaş di Liga Europa. Kemenangan 1-0 atas Fulham di Piala EFL menjadi satu hal positif. Secara keseluruhan, Palace mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hoffenheim mencatatkan tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, Hoffenheim kalah dengan skor 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 3-0 atas Lyon di Liga Europa serta kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam periode tersebut, Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali.

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Susunan pemain

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Performa

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Rekor pertemuan

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Klasemen