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Crystal Palace mempertimbangkan merekrut striker Al-Ahli Ivan Toney pada Januari, seiring keinginan pelatih baru Thomas Frank untuk kembali bekerja sama dengan mantan penyerangnya. Pemain timnas Inggris berusia 30 tahun itu terbuka untuk kembali ke Liga Primer Inggris saat Palace, yang terancam degradasi, mencari tambahan daya gedor.

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Ambisi tampil di Euro mendorong harapan untuk kembali

Menurut talkSPORT, Palace menjadikan Toney sebagai opsi untuk bursa transfer musim dingin setelah menjanjikan Frank sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat skuad yang terpuruk di dasar klasemen . Pernah bekerja di bawah arahan pelatih asal Denmark itu di Brentford, sang penyerang ingin meningkatkan peluangnya masuk skuad Inggris untuk Euro 2028. Harapannya di level internasional baru-baru ini mendapat pukulan ketika ia gagal mengubah tanggal sidang yang bertepatan dengan turnamen tersebut .

Ketajaman Toney menunjukkan kualitasnya sebagai pencetak gol

Toney meninggalkan Brentford menuju Arab Saudi lewat transfer senilai £40 juta pada musim panas 2024 . Ia pergi dari London barat dengan catatan 36 gol dalam 85 penampilan di Liga Primer Inggris. Sejak bergabung dengan Al-Ahli, ketajamannya semakin menonjol, baik di kompetisi domestik maupun kontinental.

Pemain berusia 30 tahun itu telah mengemas 87 gol hanya dalam 109 penampilan di semua kompetisi bersama klub Liga Pro Saudi tersebut, serta berperan penting dalam keberhasilan mereka meraih dua gelar Liga Champions Elite AFC secara beruntun. Ketajamannya berlanjut musim ini. Ia telah mencetak 15 gol dalam 16 penampilan, termasuk 14 gol dalam 10 laga liga yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol kompetisi tersebut.

Lini serang Palace kesulitan mencetak gol

Ketajaman itu berbanding terbalik dengan masalah mencolok Palace di lini serang musim ini. Dalam 10 pertandingan pertama mereka di Liga Primer Inggris, klub asal London selatan itu hanya meraih tujuh poin dan mencetak 10 gol. Mereka gagal mencetak gol dalam separuh pertandingan tersebut dan hanya menghasilkan satu gol dalam empat laga terakhir.

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Tak seorang pun di skuad saat ini mencetak lebih dari empat gol di semua kompetisi. Kesulitan itu diperparah dengan absennya pencetak gol terbanyak musim lalu, Ismaila Sarr, hingga Desember akibat cedera. Jean-Philippe Mateta, yang mencetak 19 gol musim lalu, juga menjalani musim yang sulit dengan baru mencetak satu gol di semua kompetisi sejauh ini.

Lawatan ke Coventry mengawali upaya menjauhi degradasi

Sebelum perekrutan pemain pada musim dingin dapat dilakukan, Frank akan memulai masa kepelatihannya pada Sabtu ketika Palace bertandang ke CBS Arena untuk menghadapi Coventry City . Kemenangan atas Coventry City akan membawa Palace keluar dari zona degradasi dan melampaui lawannya itu di klasemen. Hingga Sarr kembali dan Januari tiba, menemukan solusi cepat di lini depan tetap menjadi tantangan paling mendesak bagi Frank.