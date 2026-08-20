Crysencio Summerville gagal mengeksekusi penalti untuk Al-Hilal. Pemain Belanda itu mengambil penalti yang diberikan Danny Makkelie saat melawan Al Fayha, tetapi gagal dengan cara yang mencolok.

Di Saudi Pro League, tim asuhan Simone Inzaghi menghadapi Al Fayha, yang dikalahkan dengan skor 0-3.

Sergej Milinkovic-Savic mencetak gol pembuka, setelah tembakan Summerville ditepis kiper Orlando Mosquera. Dalam situasi rebound, gelandang Serbia itu menceploskan bola ke gawang. Setelah jeda, Sultan Mendash mengubah skor menjadi 0-2.

Pada skor yang sama, Makkelie memberikan penalti kepada Al-Hilal sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir. Theo Hernández dijatuhkan oleh Makhir Al Rashidi, sehingga wasit Belanda itu, yang memimpin laga keempat belasnya di Saudi Pro League, menunjuk titik putih.

Summerville berdiri di belakang bola dan bisa mencetak gol pertamanya untuk klub Arab Saudi tersebut, tetapi gagal melakukannya. Sang penyerang berdiri tepat di belakang bola, melangkah ke kiri saat awalan, bergerak kecil dengan kaki, sempat menahan, lalu mencungkil bola ala Antonín Panenka ke bagian atas mistar.

Hal itu memicu kekecewaan besar, termasuk dari Milinkovic-Savic, yang langsung memperlihatkan lewat bahasa tubuh dan kata-katanya bahwa seharusnya itu dilakukan dengan cara berbeda. Kegagalan itu mengingatkan pada Piala Dunia, ketika pemain berkaki kanan berusia 24 tahun itu juga gagal mengeksekusi penalti melawan Maroko. Saat itu, Bounou menggagalkan tendangannya dari titik 11 meter dengan bergerak ke sudut yang tepat.

Penalti yang gagal itu tidak terlalu merugikan Al-Hilal, karena sesaat sebelum laga usai Nasser Al-Dawsari mencetak gol 0-3. Setelah dua pertandingan, tim asuhan Inzaghi berada di puncak klasemen dengan catatan sempurna: enam poin dari dua laga.











