Cristiano Ronaldo mempermalukan Portugal!

Pada saat Federasi Sepakbola Portugal mengira berhasil meredam krisis Cristiano Ronaldo, sejumlah perkembangan justru membuka babak baru ketegangan, setelah sanksi ringan yang dijatuhkan kepada kapten timnas tersebut menuai gelombang ejekan dan kritik, di tengah kekhawatiran bahwa upaya membujuk sang bintang veteran bisa berbalik menjadi krisis yang lebih besar, yang mungkin berujung pada penolakannya untuk kembali ke skuad timnas.

Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, memicu kontroversi luas usai meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal pada 30 September, sehari sebelum laga melawan Denmark di UEFA Nations League. Meski anak asuh pelatih Jorge Jesus berhasil mengatasi absennya sang kapten dan meraih kemenangan dengan skor 4-2, dampak kepergiannya melampaui batas lapangan hijau, terutama setelah pernyataan tajam yang dilontarkan pemain itu terhadap pelatihnya, yang menempatkan Federasi Portugal dalam posisi yang sangat sensitif.

Komisi Disiplin yang berada di bawah Federasi Sepakbola Portugal mengumumkan keputusannya terkait pelanggaran yang dituduhkan kepada Ronaldo, setelah menyatakannya bersalah melakukan pelanggaran disiplin secara sengaja, sesuai Pasal 160 ayat pertama dari peraturan yang berlaku. Komisi memutuskan menghukum kapten timnas tersebut dengan larangan bermain selama 30 hari, di samping denda sebesar 255 euro, sebuah sanksi yang menuai keheranan luas karena sifatnya yang ringan dibandingkan dengan besarnya krisis terkait kepergiannya dari pemusatan latihan timnas.

Menurut yang diberitakan media Portugal, penghitungan masa larangan bermain terhitung sejak tanggal kejadian pada 30 September berarti Ronaldo hanya tersisa sekitar sepuluh hari dari masa hukumannya, yang memungkinkannya kembali ke timnas pada pemusatan latihan November mendatang, sebagai persiapan menghadapi dua laga melawan Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 di bulan yang sama.

Ironi tidak berhenti pada durasi larangan bermain, tetapi juga meluas ke denda finansial yang terlihat simbolis mengingat kekayaan yang diraup sang bintang Portugal bersama Al Nassr Saudi. Dengan estimasi yang menunjukkan Ronaldo memperoleh sekitar 200 juta euro per tahun, nilai 255 euro hanyalah bagian yang sangat kecil dari penghasilannya, yang mendorong para pengamat untuk mengejek sanksi tersebut, menganggapnya tidak sepadan dengan tingkat keseriusan tindakan yang dituduhkan kepada sang kapten timnas.

Menurut surat kabar Portugal "O Jogo", Komisi Disiplin mempertimbangkan sejumlah faktor yang menguntungkan sang pemain, di antaranya kontribusi besarnya dalam sepakbola dan pengakuan atas pencapaian olahraganya, di samping tidak adanya catatan disiplin di federasi selama musim ini dan tiga musim sebelumnya. Namun, pembenaran ini tidak berhasil meredam kritik, melainkan justru membuka pintu bagi pertanyaan mengenai seberapa serius sanksi tersebut, dan apakah federasi lebih memilih melindungi hubungannya dengan bintang utamanya ketimbang menerapkan tindakan yang lebih tegas.

Kemarahan di Portugal, Ronaldo di Pusat Kritik

Sanksi itu tidak berlalu begitu saja di kalangan olahraga, karena mantan pemain internasional Portugal, Luis Figo, mengkritik keras keputusan tersebut, menganggapnya tidak memberikan efek jera yang diperlukan dan tidak menyampaikan pesan yang tepat kepada pemain lainnya.

Figo mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Siapa yang tidak terkejut? Saya tidak menemukan gambaran lain selain konyol. Kami mengharapkan sanksi yang memberikan efek jera agar kesalahan ini tidak terulang, terutama ketika menyangkut kapten timnas. Dan saya tidak yakin ini demi kepentingan pemain lainnya. Ini tindakan yang remeh, tidak ada artinya."

Di sisi lain, surat kabar Jerman "Bild" menyoroti ringannya sanksi tersebut, menyebut bahwa tindakan disipliner berakhir dengan keputusan yang sangat ringan terhadap sang bintang Portugal, dalam sebuah perkembangan yang memperkuat kesan bahwa pemain itu keluar dari krisis dengan kerugian sekecil mungkin.

Di antara kritik dalam negeri dan ejekan dari luar, Federasi Portugal menemukan dirinya dalam posisi yang canggung, setelah sanksi yang seharusnya menutup lembaran krisis justru berubah menjadi bahan perdebatan baru, sementara hubungan antara Ronaldo dan para pejabat timnas masih menyisakan banyak tanda tanya.

Ronaldo Menolak Berkomunikasi, dan Federasi Mengkhawatirkan yang Terburuk

Meski sanksi ringan itu bisa membuka jalan bagi kembalinya Ronaldo ke timnas pada November, sisi yang paling rumit dalam krisis ini terkait dengan sikap sang pemain itu sendiri, di tengah laporan yang menunjukkan menurunnya keinginannya untuk kembali, serta hilangnya kepercayaan antara dirinya dan para pejabat federasi.

Dalam konteks ini, Rui Santos, pembawa acara di jaringan "CNN Portugal", mengungkap perkembangan yang mengkhawatirkan mengenai masa depan sang kapten timnas, menegaskan bahwa pemain itu mungkin lebih memilih menjauh dari timnas ketimbang kembali dalam kondisi saat ini.

Santos berkata: "Cristiano Ronaldo lebih memilih untuk tidak dipanggil ke timnas. Ia pasti tidak akan kembali ke timnas nasional, karena ia merasa tidak berutang kepada siapa pun," dan menambahkan bahwa Ronaldo meyakini dirinya telah diperlakukan buruk, dan masih yakin bahwa ia tidak memperoleh kebenaran yang utuh, serta telah dikhianati.

Jurnalis Portugal itu menyebutkan bahwa Pedro Proença, presiden Federasi Sepakbola Portugal, berusaha menghubungi Ronaldo hampir setiap hari, melalui pesan-pesan yang bertujuan membuka pintu dialog dan meyakinkannya akan kemungkinan menyelesaikan perselisihan.

Namun, menurut Santos, upaya-upaya ini belum membuahkan hasil yang diharapkan hingga saat ini, di tengah hilangnya kepercayaan Ronaldo terhadap para pejabat federasi, serta ketidakyakinannya akan manfaat memasuki dialog dengan mereka.

Dengan demikian, Federasi Portugal menemukan dirinya dihadapkan pada persamaan yang rumit; sebab meski sanksi telah diringankan dan upaya komunikasi dengan kapten legendarisnya telah diintensifkan, kembalinya Ronaldo tidak lagi terjamin, dan krisis disiplin ini bisa berubah menjadi perselisihan yang lebih dalam yang mengancam hubungannya dengan timnas.

Di antara sanksi yang menuai ejekan dan upaya berkelanjutan untuk memulihkan kepercayaan, pertanyaan terpenting tetap ada: apakah Ronaldo akan memutuskan untuk kembali ke timnas Portugal, atau ia memilih eskalasi dan membiarkan federasi menghadapi dampak krisis yang babaknya belum usai?