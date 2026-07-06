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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo memanaskan puncak klasemen Spanyol dengan rekor bersejarah

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
Spanyol
AS
Arab Saudi

Prestasi yang tak terungkap yang mendahului badai

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah Piala Dunia, setelah menambahkan prestasi baru ke dalam daftar prestasinya yang gemilang, seiring dimulainya pertandingan antara Portugal dan Spanyol pada Senin malam ini di Stadion Dallas, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang merupakan salah satu pertandingan paling dinanti di turnamen ini.

Jaringan statistik “Opta menyebutkan bahwa Ronaldo menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang tampil sebagai starter dalam 25 pertandingan di turnamen tersebut, menyamai rekor pemain Argentina Lionel Messi, yang sebelumnya telah tampil sebagai starter dalam 27 pertandingan.

Di sisi lain, jaringan "Stats Foot" asal Prancis menjelaskan bahwa Ronaldo terus naik peringkat dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 26 pertandingan, sehingga menempati posisi kedua di belakang Lionel Messi yang memegang rekor dengan 29 pertandingan.

Peringkat pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia adalah sebagai berikut: “Lionel Messi: 30 pertandingan, Cristiano Ronaldo: 26 pertandingan, Lothar Matthäus: 25 pertandingan, Miroslav Klose: 24 pertandingan, Paolo Maldini: 23 pertandingan, Manuel Neuer: 23 pertandingan”.

Perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia kini tertuju pada pertandingan yang dinantikan antara Portugal dan Spanyol, yang dianggap sebagai salah satu pertandingan terkuat di babak 16 besar, dalam El Clásico Iberia yang penuh ketegangan dan persaingan sengit, di mana masing-masing tim berupaya merebut tiket lolos ke perempat final dan melanjutkan perjalanan menuju gelar juara dunia.

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