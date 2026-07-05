Cristiano menjawab dengan tegas... Apakah ini Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, legenda Portugal, mengungkapkan bahwa ini adalah Piala Dunia terakhir dalam kariernya, setelah usianya menginjak 41 tahun.

Dalam konferensi pers, Cristiano ditanya mengenai hal ini dan menjawab: “Lagi-lagi, Piala Dunia terakhir (tertawa)... Pertanyaan yang menarik, saya suka.”

Dia melanjutkan: “Yang tersisa hanyalah orang-orang. Orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang bisa kami berikan momen-momen istimewa. Dan saya melihat orang-orang yang bekerja di sekitar kami. Itu adalah kenangan yang luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Selama penerbangan, saya tahu bahwa salah satu pramugari itu orang Argentina. Hanya dari cara dia menatap saya. Saya berkata kepadanya: ‘Saya tahu kamu orang Argentina.’ Kamu menatap saya lalu segera mengalihkan pandanganmu, kamu tidak menyukai saya… tapi istri saya orang Argentina. Tidak apa-apa.”

Dia menambahkan: “Yang penting adalah menikmati turnamen ini sepenuhnya. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhirku, ya. Yang penting adalah menikmatinya.”

Mengenai kemungkinan menghadapi Prancis jika Spanyol lolos, dan Les Bleus mengalahkan Maroko, Cristiano Ronaldo berkata: “Aku tidak ingin membicarakan semifinal karena besok kami akan bermain melawan Spanyol… Aku akan punya waktu untuk membicarakannya jika kami lolos, tapi itu sangat sulit. Semoga kami bisa menghabiskan malam yang luar biasa.”