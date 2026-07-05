Cristiano memberikan saran berharga kepada Yamal agar kariernya bisa lebih panjang

Cristiano Ronaldo, legenda Portugal, memberikan nasihat berharga kepada Alamin Yamal, bintang Spanyol, untuk membantunya memperpanjang kariernya di lapangan.

Cristiano Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, masih menjadi pemain inti di tim nasional Portugal dan klubnya, Al-Nassr dari Arab Saudi, serta hampir mencapai 1.000 gol sepanjang kariernya.

Cristiano Ronaldo tampil di hadapan media sebelum pertandingan Spanyol melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia.

Dalam konferensi pers tersebut, kapten timnas Portugal ini tidak ragu untuk mengungkapkan pendapatnya secara blak-blakan, dan ia memiliki pesan untuk semua orang, termasuk Lamine Yamal.

Sejak awal, “El Don” menghindari untuk hanya berfokus pada bintang muda Barcelona tersebut, dan justru menyoroti performa kolektif timnas Spanyol, dengan mengatakan: “Spanyol memiliki banyak talenta; Anda tidak bisa memilih satu pemain tertentu saja. Mereka memiliki generasi-generasi pemain yang luar biasa. Mereka selalu menjadi pesaing dalam segala hal. Kita harus memiliki keyakinan dan keberanian untuk mengalahkan Spanyol.”

Setelah itu, ia menyisipkan beberapa kata untuk pemain sayap Barcelona tersebut, sambil menasihatinya, “Saya belum menonton pertandingan-pertandingan Spanyol. Hanya sedikit yang saya tonton saat melawan Cape Verde. Dia tampil luar biasa. Dia memiliki masa depan yang cemerlang.”

Dia melanjutkan: “Semakin siap kamu, semakin baik penampilanmu dalam karier sepak bola yang panjang. Jika kamu mendengarkan kritik, kamu akan tersesat. Ada kritik yang membangun dan ada yang bertujuan untuk menghancurkanmu… Aku mengerti kamu, tapi dalam kasusnya, dia harus terbiasa dengan itu jika ingin memiliki karier yang panjang.”

Dia menyimpulkan: “Dia juga harus fokus pada orang-orang yang menyayanginya. Kamu harus menghargai orang-orang yang menyayangimu dan bersemangat dengan apa yang kamu lakukan. Ada hari-hari di mana kamu tidak merasa ingin bermain, tapi itu bagian dari pekerjaan kita.”