Dua legenda Portugal dan Kroasia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modrić, bertemu beberapa jam yang lalu, beberapa hari setelah keduanya tersingkir dari Piala Dunia 2026 bersama tim nasional masing-masing.

Kroasia tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar setelah dikalahkan Portugal dengan skor 2-1, sedangkan Ronaldo dan rekan-rekannya tersingkir dari turnamen ini setelah kalah 0-1 dari Spanyol di babak perdelapan final.

Perebutan gelar Piala Dunia masih berlangsung, namun beberapa pemain sepak bola sudah menikmati liburan mereka setelah tim nasional mereka tersingkir dari turnamen. Hal ini terjadi pada Cristiano Ronaldo dan Luka Modrić, yang terlihat dalam beberapa jam terakhir sedang menikmati waktu mereka di pantai-pantai Costa Brava (Katalonia, Spanyol).

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", pemain asal Portugal dan Kroasia tersebut, bersama dengan Pepe, mantan bintang Portugal yang pernah menjadi rekan setim mereka di Real Madrid, menginap di sebuah hotel mewah di tepi pantai.

Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak Cristiano Ronaldo, Modrić, dan Pepe berbagi ruang ganti di Real Madrid, persahabatan di antara ketiganya kini lebih erat dari sebelumnya, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa mereka menghabiskan liburan bersama di Katalonia.