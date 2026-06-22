Courtois Mengungkap Kejutan Terkait Perpanjangan Kontraknya dengan Real Madrid

Kiper Belgia Thibaut Courtois, bintang Real Madrid, menegaskan keinginannya untuk mengakhiri karier sepak bolanya dengan mengenakan seragam klub tersebut dalam empat atau lima tahun ke depan, sementara ia juga mengisyaratkan bahwa partisipasinya saat ini di Piala Dunia mungkin akan menjadi yang terakhir bersama tim nasional negaranya.

Hal itu diungkapkan Courtois dalam wawancara dengan stasiun radio Spanyol “Onda Cero”, setelah hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan bagi Belgia melawan Iran, yang membuat “Setan Merah” tetap terpuruk di turnamen dunia tersebut.

Ia mengatakan: “Impian saya adalah tetap di Real Madrid selama 4 atau 5 tahun lagi. Saya sudah menghabiskan 8 tahun di sini, dan saya ingin mengakhiri karier sepak bola saya di sana.”

Courtois, yang berusia 34 tahun, menyelamatkan timnas negaranya dari kekalahan telak melawan Iran melalui penyelamatan-penyelamatan krusial yang mencerminkan penampilannya yang gemilang seperti biasa, sebelum berbicara di zona campuran mengenai masa depannya di level internasional, sambil menyebutkan bahwa turnamen ini “kemungkinan besar” akan menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia.

Kiper asal Belgia itu mengungkapkan bahwa ia telah memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid tahun lalu tanpa disadari banyak orang, sekaligus menegaskan komitmennya kepada klub tersebut hingga tahun 2029, sebuah langkah yang memberikan stabilitas bagi manajemen Real Madrid di posisi penjaga gawang dalam jangka menengah.

Courtois, yang bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018 dari Chelsea dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro, dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Ia telah meraih 14 gelar bersama klub tersebut dan menjadi pilar utama dalam proyek pelatih José Mourinho.