Kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, menegaskan keinginannya untuk mengakhiri karier sepak bolanya bersama Real Madrid, sambil membantah rumor tentang kembalinya ia bermain di liga Belgia, menjelang pertandingan timnas negaranya melawan Iran pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Dalam pernyataan kepada media, Courtois mengatakan: “Saya tidak berpikir untuk bermain di Belgia lagi. Liga Belgia sudah menjadi bab yang tertutup bagi saya. Tujuan saya adalah mengakhiri karier di Real Madrid.”

Kiper “Setan Merah” itu juga memperingatkan agar tidak meremehkan timnas Iran, meskipun tim tersebut sedang menghadapi berbagai kendala, sambil menegaskan bahwa “Iran adalah tim yang berbahaya dan tampil bagus saat melawan Selandia Baru, dan kami harus benar-benar siap.”

Courtois mengkritik penilaian negatif terhadap penampilan Belgia saat melawan Mesir, dengan mengatakan: “Saya tidak mengerti bagaimana orang-orang Belgia menilai pertandingan kami. Edisi ini dipenuhi banyak kejutan, dan kami merugikan diri sendiri karena terlalu banyak umpan yang salah.”

Ia juga menyoroti pentingnya meraih kemenangan dan finis di posisi pertama grup “untuk meminimalkan perjalanan dan tetap tinggal di Seattle, yang tentu menguntungkan para pemain dan keluarga mereka,” sambil mengenang kesulitan yang dialami tim akibat banyaknya perpindahan lokasi selama Piala Dunia di Rusia.

Di sisi lain, Courtois mengkritik media Spanyol dengan mengatakan: “80% dari apa yang ditulis itu bohong, dan ini merugikan para pemain,” sambil memuji etos kerja para atlet olahraga Amerika seperti NBA dan NFL, dengan menyatakan bahwa “para pemain sepak bola bisa belajar dari mereka.”