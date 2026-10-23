Pelatih asal Italia, Antonio Conte, membantah spekulasi yang menyebut dirinya mendekati pengambilalihan kursi kepelatihan Manchester United, menggantikan pelatih saat ini, Michael Carrick.

Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa Conte, yang membawa Chelsea menjuarai Liga Primer Inggris pada 2017 dan meninggalkan Napoli musim panas ini, masuk dalam daftar pelatih kandidat pengganti Carrick di Old Trafford.

Laporan-laporan dari Italia pekan ini mengisyaratkan bahwa pelatih Italia berusia 57 tahun itu mengajukan sejumlah syarat tertentu untuk menangani Manchester United, dalam negosiasi yang berlangsung pada malam yang sama ketika tim asuhan Carrick kalah dari Como dengan skor 1-4 di Liga Champions Eropa.

Surat kabar "La Repubblica" menyebutkan bahwa Conte ingin memperoleh kewenangan penuh di bursa transfer, serta bekerja sebagai direktur teknik dan bukan sekadar pelatih tim utama, dengan memilih sendiri staf teknisnya, termasuk sejumlah orang dekat yang ia percayai.

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Conte pun angkat bicara soal pemberitaan ini, dan ia tidak membantah adanya pembicaraan, namun menegaskan bahwa negosiasi belum mencapai tahap lanjut, menyusul dikaitkannya namanya dengan banyak klub.

Conte berkata, melalui pernyataan resmi: "Menyusul laporan-laporan media terbaru di Italia dan luar negeri, saya rasa sudah selayaknya saya menjelaskan posisi saya. Nama saya dikaitkan dengan banyak klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi apa pun yang telah mencapai tahap lanjut."

Ia menambahkan: "Setelah periode yang luar biasa dan sukses sebagai kepala staf teknik Napoli, saya akan memberi diri saya waktu yang saya butuhkan untuk mempertimbangkan bagaimana dan kapan kembali melatih. Ini akan menjadi keputusan yang dipikirkan dengan matang, dan akan saya ambil ketika saya melihat kondisinya tepat."

Ia melanjutkan: "Saya membaca laporan-laporan yang berbicara tentang tuntutan finansial dan syarat untuk memperoleh kendali penuh, yang diklaim telah saya ajukan kepada klub-klub yang disebutkan, di samping keberatan mengenai apa yang digambarkan sebagai kepribadian saya yang kuat."

Ia meneruskan: "Laporan-laporan ini tidak berdasar, karena saat ini tidak ada dasar konkret apa pun yang memungkinkan penilaian seperti itu dibuat."

Ia menyambung: "Jika muncul peluang nyata, maka itulah saat yang tepat untuk melakukan pembicaraan dengan klub yang bersangkutan, dan secara bersama-sama meninjau syarat-syarat kesepakatan yang mungkin, dengan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak serta karakteristik dan gaya yang menjadi ciri khas pekerjaan saya sebagai pelatih."

Ia menutup: "Sampai saat itu tiba, segala asumsi mengenai tuntutan dan masa depan karier saya tetap sekadar spekulasi, dan tidak bisa diperlakukan sebagai fakta."



