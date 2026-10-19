Pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, mantan direktur teknik Al Ittihad, kembali menjelaskan pernyataan kontroversialnya terkait pengalamannya di Arab Saudi, dengan membantah bahwa ia bermaksud menghina para pemain Arab Saudi atau meragukan kemampuan mereka, setelah ucapannya yang dikutip mengenai perbedaan budaya dan kedisiplinan di dalam tim memicu gelombang kritik.

Conceicao menghabiskan sekitar 8 bulan memimpin tim teknis Al Ittihad, yang diakhiri dengan tim menempati peringkat kelima di klasemen Liga Roshn Arab Saudi, sehingga memastikan tempat di Liga Champions Asia Elite.

Namun perjalanannya diwarnai sejumlah kegagalan di turnamen lain, setelah tersingkir dari Piala Raja Salman menghadapi Al Khaleej di semifinal, dan berpisah dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final di tangan Machida Zelvia.

Conceicao menjelaskan fakta di balik pernyataannya

Pelatih Portugal itu mengunggah pernyataan melalui fitur Stories di akun resminya di situs "Instagram", yang di dalamnya ia menjelaskan bahwa ucapannya selama kemunculannya di podcast yang terkait dengan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" telah ditafsirkan secara tidak akurat.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Conceicao mengatakan bahwa ia menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan pengalamannya di Arab Saudi, tetapi ia terkejut ketika pernyataannya disajikan sebagai kritik terhadap sepak bola Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa ia tidak bermaksud merendahkan para pemain lokal atau menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Kerajaan yang telah menyambutnya beserta keluarganya, dan yang ia hormati serta hargai.

Mantan pelatih Al Ittihad itu menegaskan bahwa ia tidak menyebut para pemain Arab Saudi buruk, dan tidak meragukan kualitas mereka, seraya menjelaskan bahwa ucapannya berfokus pada perbedaan antara gaya bermain sepak bola di Arab Saudi dan Eropa, serta sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda setelah 13 atau 14 tahun bekerja di lapangan-lapangan Eropa.

Ia menambahkan bahwa pengalamannya di Kerajaan sangat penting baginya, karena memberinya kesempatan untuk belajar serta memperluas wawasan dan pemahamannya tentang para atlet dan cara mereka memperlakukan sepak bola, meski ada kesulitan yang ia hadapi dalam beradaptasi dengan sebagian aspek dari lingkungan baru itu.

Pernyataan Conceicao, menurut apa yang dikutip dari kemunculannya di podcast "La Tripletta", sempat memicu kontroversi setelah ia berbicara tentang perbedaan tingkat komitmen dan budaya profesional antara pemain lokal dan asing, serta menyinggung kasus-kasus di mana seorang pemain bisa absen dari latihan karena alasan keluarga atau agama.

Ia juga berbicara tentang sulitnya beradaptasi dengan budaya baru, dan mengakui bahwa aspek finansial menjadi salah satu alasan kepindahannya ke Liga Arab Saudi, sambil menyinggung soal ketergantungan manajemen Al Ittihad pada hasil pertandingan dan reaksi para suporter melalui media sosial.